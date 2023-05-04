Почему сын Вячеслава Зайцева у гроба заговорил об отравлении отца: Похороны модельера прошли без звезд

Вячеслава Зайцева похоронили в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 мая в Соборе Троицы Живоначальной города Щелково простились с модельером Вячеславом Зайцевым. Художник-модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни.

Когда после отпевания гроб вынесли из храма, то раздались громкие аплодисменты, люди кричали: «Браво, Слава! Спасибо, Слава!» Кортеж с гробом отправился на Жегаловское кладбище города Щелково, которое находится неподалеку от церкви. Для всех, кто захотел присутствовать на похоронах администрация Щелково выделила бесплатные автобусы – от храма до кладбища. Однако большинство людей простились с модельером в храме.

4 мая в Соборе Троицы Живоначальной города Щелково простились с модельером Вячеславом Зайцевым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прощание со знаменитым кутюрье не стало звездным. Зато у церкви собралось много незвездных людей: бывшие сотрудники, коллеги и модели Дома моды Славы Зайцева, друзья, знакомые. Наряды у Зайцева шили многие знаменитости, а пришли проститься четыре звезды.

Художник-модельер умер 30 апреля на 86-м году жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первым из знаменитостей приехал стилист Сергей Зверев: «Это большая утрата для мира моды, мира искусства. Мы общались на его последнем показе (июнь 2022 года). Думал, что общения не будет, потому что дозвониться до него было просто невозможно. Но я взял такие же как сегодня белые цветы и пошел на показ: предупредили, что он якобы может меня не узнать. После показа выкатили Вячеслава Михайловича на коляске, я подошел, и он меня узнал: он хорошо говорил, я задавал вопросы, он отвечал, шутил. Мир моды потерял гения, который влиял на мир моды, создавал моду своими руками. Сейчас дизайнеры не умеют ни кроить, ни шить, ни рисовать. Вячеслав Михайлович умел все делать сам: от эскиза до готового изделия». Сергей Зверев задержался у гроба на несколько минут: что-то говорил, прощался с товарищем, потом подошел и обнял сына Зайцева. Единственный сын модельера Егор Зайцев сидел у гроба рядом с дочерью. Слава Зайцев всегда был в элегантной шляпе – сын положил в гроб отцу шляпу его любимого фасона.

Первым из знаменитостей приехал стилист Сергей Зверев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная артистка Надежда Бабкина приехала с букетом белых роз: «Мы сотрудничали, дружили. Он чудесный художник, государственный человек вселенского масштаба. Очень жаль. Слава воспитал себе и последователей, более современного — Валю Юдашкина. Такое ощущение, что Слава пригласил его за собой. Слава неистово любил Родину, свою страну». Бабкина объяснила, что Зайцев создавал одежду с русским характером и традициями. Надежда Георгиевна удивилась, что похороны проходят в Щелково: «Убеждена, что этот человек достоин большей почести».

Народная артистка Надежда Бабкина приехала с букетом белых роз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын Вячеслава Зайцева еще до похорон объяснил выбор места прощания и похорон: «Нам предложило правительство Москвы Троекуровское кладбище». Но Егор Зайцев решил хоронить отца на щелковской земле: говорит, что так хотел сам Вячеслав Михайлович. Кутюрье почти 25 лет прожил в усадьбе в 70 км от Москвы - в деревне Каблуково (Щелковский район) и хотел, чтобы его отпевали в деревенском храме, который сам и помогал восстанавливать. Однако храм мал, чтобы вместить всех желающих проститься с модельером. Потому и перенесли прощание в Собор Троицы Живоначальной города Щелково.

Об этом говорил и священник на церемонии прощания: «Вячеслав Михайлович любил очень щелковскую землю. Он посещал святые места. А когда приходил на исповедь, то его пропускали без очереди, но он не пользовался этой возможностью. Никакой злобы не было в нем. С любовью ко всем относился. Отпевают обычно в белых одеждах, но красный был любимый цвет Вячеслава Михайловича, потому мы приняли решение отпевать в красных одеждах».

Бедрос Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бедрос Киркоров поправлял на венке ленту с надписью «От Бедроса и Филиппа Киркоровых» и вспоминал как много лет назад Слава сшил Филиппу шикарный белый сценический костюм для поездки на конкурс в Сербию: «Слава всегда делал все качественно и интересно. На его показах и выставках всегда было полно зрителей. Слава очень любил Филиппа, и когда бывал на его концертах, то Филипп отводил ему место в первом ряду».

Актер Авангард Леонтьев вспомнил, каким щедрым был кутюрье – подарил много красивых вещей для студенческого спектакля: «А Галина Волчек не представляла свое творчество без работы с ним. А когда я вводился вместо Игоря Кваши (он заболел) в спектакль «Вишневый сад», то мне шили костюм в Доме моды Зайцева. Я удивился, что он сам выбирал ткань, сам приезжал и на первую, и на вторую примерку. Очень любил работать. Большая благодарность ему и будем помнить».

Когда после отпевания гроб вынесли из храма, то раздались громкие аплодисменты, люди кричали: «Браво, Слава! Спасибо, Слава!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также на прощание приехала Татьяна Михалкова, которая попала много лет назад в общесоюзный Дом моделей с легкой руки Зайцева: «Он оставил великое наследие Русской моды. Для меня Слава – человек служения стране, искусству, любви к нашей жизни, так как его коллекции отражают культуру русского костюма».

Кстати, на похороны в пиджаке от Славы Зайцева пришел пародист, экс-солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев: «Помню, как Вячеслав Михайлович шил один из моих первых костюмов для выступления в «Аншлаге» и говорил, что часто костюм нельзя носить – он должен отвисеться».

Проститься с кутюрье пришло около 800 человек. Почему не было звезд? Причина не только в том, что ехать в Щелково им было просто долго. Многие его друзья-клиенты сами уже в весьма элегантном возрасте – как, например, Эдита Пьеха или Барри Алибасов. Но еще причина в том, что последние годы модельер ни с кем не общался. Зайцев очень редко появлялся на публике из-за болезни Паркинсона, кроме того, он дважды перенес инсульт.

Алла Пугачева также не появилась на похоронах Зайцева, с которым сотрудничала в молодости: в 70-е годы он сшил самый первый ее знаменитый балахон. Пугачева прилетела накануне в Москву на прощание 6 мая с близким другом Валентином Юдашкиным. В Щелково ее и не ждали – слишком далеко, а певица в Москве на пару дней. Последний раз Пугачева и Зайцев виделись 2 год назад на его дне рождении. А единственного сына модельера тогда не было.

Пару лет назад Егор Зайцев поссорился с отцом. Родные люди периодически - то мирились, то ссорились. Последнее время не общались совсем. Но как только сын узнал о смерти отца - сразу взялся организовывать похороны. Егор говорит, что смерть отца стерла ссоры между ними и папа ему даже снился.

Проститься с кутюрье пришло около 800 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К счастью, провокаций и скандалов на прощании не было - все прошло достойно. Экс-коллеги модельера подозревали, что «странные люди», которые окружали Зайцева последнее время могли спровоцировать скандал. Егор говорил, что после их ссоры вокруг отца появились странные люди, которые могут причинить ему вред. Одну «компанию» таких «доброжелателей» даже проверял Следственный комитет – после чего Гарафутдиновы исчезли из загородной усадьбы Зайцева. Рядом с модельером последнее время был его помощник.

Было много разговоров о том, почему так долго не хоронили Вячеслава Зайцева: он умер в реанимационном отделении больницы 30 апреля, похороны прошли 4 мая. Сразу сообщили первичное заключение: причиной смерти стало внутреннее кровотечение, открывшееся из-за язвы желудка. 1 мая тело модельера доставили в морг, где есть судебно-медицинская экспертиза. Вероятно, что из-за скандальных историй последних лет вокруг имени кутюрье – решили исключить криминальную причину смерти. Егор Зайцев на похоронах интриговал журналистов рассказом о том, как «вчера ездил в Следственный Комитет». Мужчину спровоцировали вопросом о том, могли ли отравить модельера: «Причину смерти отца пока не назвали. Могли ли отравить? Конечно, могли!» Однако близкие кутюрье особо не верят в криминальную версию смерти. Хотя и не исключают такой вариант. Скорее всего, проходит обычная проверка. По результатам которой Егор и получил справку о разрешении на похороны.

После похорон Егор Зайцев собрал родню и близких друзей на поминки в усадьбе отца, где теперь он станет хозяином.