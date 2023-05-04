Вячеслав Зайцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 мая, пройдут похороны и прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляция прощания с народным художником РФ.

Похороны Вячеслава Зайцева: онлайн-трансляция прощания с модельером

Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет в Соборе Троицы Живоначальной, расположенном в городе Щелково в Московской области, а церемония начнется в 12:00 (мск). Как сообщали ранее в доме моды Зайцева, церемония прощания с модельером будет открытой.

Похоронят великого кутюрье на не самом известном Жегаловском кладбище, которое тоже находится в городе Щелково. Ответ на немой вопрос публики – почему там, и почему так скромно, дал сын модельера. Егор заявил, что странное место для похорон Вячеслава Зайцева выбрано неслучайно – кутюрье жил в Щелкове более 30 лет. Впрочем, часть светских обозревателей крайне скептически отнеслась и к этому заявлению.

Напомним, Вячеслав Зайцев ушел из жизни в воскресенье, 30 апреля, после долгой борьбы с последствиями тяжелого заболевания. В 2016 году стало известно, что модельеру был поставлен диагноз «болезнь Паркинсона». Как рассказал сайту KP.RU Николай Головин, экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева, в последние дни модельер «был брошен семьей, сам карабкался, как мог, при такой тяжелой болезни». По его словам, «никто на его звонки даже не отвечал - ни внучка, ни сын». Ну а тело Вячеслава Зайцева для организации похорон родственники несколько дней не могли забрать из морга.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти модельера, отметив, что кутюрье сделал многое для развития отечественной индустрии моды, а также превратил ее в высокое искусство. Вячеслав Зайцев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также получил другие общественные награды и премии.