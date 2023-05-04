Скандальный суд родителей вундеркинда Алисы Тепляковой с МГУ: отец дерзил судье, но приоткрыл тайну дела

Евгений Тепляков у здания суда. Фото: Евгения САМОЙЛОВА

КАК НА ПЛЯЖЕ

4 мая с утра многодетное семейство Тепляковых, воспитывающих вундеркиндов, ждали у суда журналисты. Евгений пришел один. В футболке, пёстрых пляжных шортах, сандалиях - точь-в-точь как на предыдущее заседание 18 апреля. Журналисты поежились. Во-первых, холодно - на улице в это время было около +7. Во-вторых, в прошлый раз судья уже делала Евгению замечание за неподобающий вид (вообще-то мужчинам положено приходить в брюках, и в некоторых судах с этим строго). Но Тепляков в ответ упрекнул судью в предвзятости. Слушание тогда не состоялось - заседание перенесли. И снова явился в шортах, как будто нарочито демонстрирует неуважение.

Увидев камеру, Евгений стал закрывать объектив ладонью, требовал прекратить съемку.

- Вы же знаете, что речь идет о ребенке! Почему никого не волнует, что Алиса в 10 лет сдала 40 зачетов и экзаменов? - ругался отец.

В суд его пустили без проблем. Во время заседания судья тоже не заостряла внимания на одежде не по дресс-коду. Евгений и так давал поводы для замечаний.

«Я ОЧЕНЬ ЗАНЯТ»

Сначала объявил, что требует отложить заседание, потому что он теперь будет истцом (до этого истцами значились Алиса и ее мама Наталия) и должен ознакомиться с материалами дела.

- Вы же ознакомились, не раз приходили для этого в суд, - удивилась судья.

- Не успел. И подписи моей об ознакомлении нет, - парировал Евгений.

- Сколько вам нужно времени? – уточнила судья.

- Две недели. Я очень занят. И неважно себя чувствую. Похоже на ОРВИ.

Потребовал сделать процесс закрытым: мол, на заседаниях будут оглашены персональные данные несовершеннолетнего, которые представляют собой тайну личной жизни Алисы. Потом потребовал и отвода судьи, обвинив ее в предвзятости, необъективности, неравном отношении к сторонам. Мол, с самого начала было видно, что судья поддерживает МГУ. А еще в том, что судья постоянно его, Евгения, перебивает. Этот упрек особенно удивил, ведь на протяжении всего заседания перебивал как раз Тепляков. Да так активно, что судья пригрозила вызвать приставов.

Алиса поступила на психфак на платное, но уже с середины сентября перестала ходить на занятия из-за скандалов родителей с факультетом Фото: Личный Архив

ИСК НЕ ТОЛЬКО ПРО ДЕНЬГИ

Как ни старался Евгений, но некоторые тайны все же приоткрыл. Во-первых, сказал, что иск связан не только с материальными претензиями к МГУ.

- Речь идет о защите прав потребителей, восстановлении права на образование, принуждении к исполнению условий договора, принуждении к исполнению закона в части оказания платных образовательных услуг, - перечислил он в суде.

Алиса, напомним, поступила на психфак на платное, но уже с середины сентября перестала ходить на занятия из-за скандалов родителей с факультетом, зимнюю сессию завалила… Вуз дал ей год на пересдачу хвостов. Срок истек еще в декабре, однако ни семья, ни вуз не признаются, является ли Алиса студенткой МГУ или же ее отчислили за пропуски. Тепляковы за учебу платили (год учебы в МГУ стоит около 400 тысяч рублей) и грозились отсудить заплаченные деньги. Прошлым летом, писали Евгений и Наталия семейном блоге, Алиса поступила в «нормальный вуз» и прекрасно там учится. Позже рассказали, что только за первый семестр дочь сдала почти полсотни экзаменов и зачетов, даже рекорд зарегистрировали. Тогда-то и пронеслась по интернету информация, что Алиса учится не в одном, а сразу в пяти вузах. И все это ради того, чтобы показать: девочка справляется с учебой! И утереть нос МГУ, который не оценил гениальность Алисы.

ЛОЯЛЬНЫЙ МГУ

МГУ на заседании представляли два юриста. Они не стали возражать против требования Теплякова сделать суд закрытым. И вообще всячески подчеркивали, что уважают позицию истца. Однако попросили суд приобщить к делу индивидуальный учебный план – большой лист размером А2, не меньше. Этот план, мол, ученый совет психфака разработал специально для Алисы. Ее родителей приглашали ознакомиться, но те отказались. Об этом есть должностная записка.

- Протестую! – вклинился Евгений. – Эти документы сфальсифицированы! Требую провести экспертизу.

Юристы МГУ также попросили пригласить в суд в качестве свидетелей замдекана факультета и тьютора, которого назначили в помощь Алисе, и к которому девочка могла обратиться по любому вопросу в любой момент.

- Протестую! – снова перебил Евгений. – Тьютора назначили без согласования с законными представителями!

В общем, атмосфера в зале была напряженная. Заседание продлилось около получаса. А потом судья объявила, что оснований для отвода судьи нет, процесс будет открытым, следующая встреча — 15 мая.

После заседания журналисты ждали Евгения у входа в суд, чтобы попросить комментарий. Но его все не было. Наверное, ушел знакомиться с материалами дела, ведь вместо двух недель судья дала ему только 10 дней.