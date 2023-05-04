Мир ждет новая эра заражений: Ход пандемии коронавируса скоро изменится

Добро пожаловать в новую нормальность Фото: EAST NEWS

Эксперты авторитетного международного научного журнала Nature опубликовали статью под названием «Будущее COVID: мини-волны, а не сезонные всплески». Через три года после начала пандемии коронавирус не проявляет признаков перехода к сезонному характеру распространения, как грипп, отмечают авторы.

Это значит, что возбудитель ковида, увы, пока не оправдывает надежды оптимистов. Если грипп, как правило, нападает на нас «строго по графику», с пиком заражений в январе-феврале, то SARS-CoV-2 продолжает оставаться непредсказуемым. Так, на весенне-летнюю передышку в этом году рассчитывать, похоже, не приходится. Это подтвердил и Роспотребнадзор, анонсировавший волну заболеваемости вариантом «Арктур» в конце мая. Ряд экспертов склоняется к тому, что она грянет даже раньше.

ВСТУПАЕМ В ЭРУ «ВЕЙВЛЕТОВ»

Добро пожаловать в новую нормальность: эру «вейвлетов». Так ученые называют те самые мини-волны ковида. Они не столь мощные и смертоносные, как в первые годы пандемии. Больницы не будут захлебываться потоком тяжелых пациентов, обнадеживают эксперты. Но большинство людей, хотя и в легкой форме, станут заражаться снова и снова. Буквально каждые три-четыре месяца. Как сказывается такой «марафон» на здоровье, пока однозначного ответа нет. Но, как говорят иммунологи, любая простуда немного сокращает вашу жизнь и лучше избегать даже самых «простеньких» инфекций.

«Нескончаемая серия вейвлетов сильно отличается от ежегодных моделей циркуляции гриппа и сезонных коронавирусов, вызывающих простуду, - отмечают авторы статьи в Nature. - И кажется все менее вероятным, что SARS-CoV-2 в ближайшее время перейдет в гриппоподобный ритм». Биолог-эволюционист Тревор Бедфорд обращает внимание на то, что частота вспышек ковида не сократилась за последний год. И прогнозирует: «Это будет постоянно циркулирующее респираторное заболевание».

В доказательство исследователи приводят очередной внесезонный всплеск заболеваемости «Арктуром». При этом «высота» волны может варьироваться в разных странах, уточняют специалисты. Так, в Индии вспышка вызвала серьезный рост заболеваемости и скачок смертности (хотя, и меньший, чем в прежние годы пандемии). Аналогичная судьба ждет США, предполагают ученые. А вот в Европе, где большая часть населения относительно недавно переболела близкородственным вариантом «омикрона» XBB.1.5, заболеваемость в этот раз будет ниже. В России ожидается картина, сходная с европейской.

ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС НИКАК НЕ УГОМОНИТСЯ?

Американский биолог Бедфорд объясняет частоту и внесезонность «вейвлетов» (мини-волн ковида) головокружительными темпами изменений коронавируса. «Сейчас шиповидный белок SARS-CoV-2, в котором происходит большинство мутаций, направленных на уклонение от иммунитета, меняется в два раза быстрее, чем аналогичный белок гриппа. И примерно в десять раз быстрее, чем у сезонных коронавирусов, вызывающих простуду», - описывает ученый. Такое сочетание скорости мутаций и краткосрочности человеческого иммунитета к ковиду (из-за тех самых мутаций) как раз и мешает переходу к четко определенному, сезонному графику вспышек инфекции, уверены эксперты.

Данные исследования в Великобритании показали: в стране за последний год было зарегистрировано столько же случаев заражения коронавирусом, сколько жителей в туманном Альбионе. Это соответствует «100%-му годовому уровню заболеваемости», говорит Бедфорд (хотя, понятно, что часть людей заражалась по несколько раз. - Ред.). В будущем мы можем ожидать 50%-ную заболеваемость каждый год, когда будет заражаться половина населения, прогнозирует ученый. В то время как у сезонного гриппа этот показатель не более 20%.

Однако нет никаких сомнений в том, что продолжающиеся «приливы» и «отливы» COVID-19 вызывают несравненно меньше проблем, чем в прошлом. Это дает человечеству надежду, что даже при частой заболеваемости потери от ковида станут сопоставимы с гриппом, заключают эксперты Nature.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

Скорее всего, ковид все же станет сезонной инфекцией

- Да, сейчас коронавирус ведет себя, как внесезонный возбудитель, - согласился в разговоре с «КП» профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн. - Однако пока преждевременно утверждать, что ковид не станет сезонной инфекцией. Дело в том, что еще не завершился период ускоренной эволюции SARS-CoV-2. Когда вирус начнет меняться медленнее, то с большой вероятностью приблизится к своим собратьям - сезонным коронавирусам, вызывающим легкие простуды.

- Анатолий Давидович, а при каких условиях эволюция «короны» замедлится? И сколько этого ждать?

- Чем больше людей заражается, тем чаще возникают мутации вируса. И, соответственно, он быстрее меняется (за счет чего успешнее уклоняется от нашего иммунитета. - Ред.). Со временем можно ожидать, что распространенность инфекции станет снижаться.

Как поясняют специалисты, это произойдет, поскольку, с одной стороны, у части населения будет сохраняться иммунная память после недавно перенесенной болезни. С другой стороны, ученые на пути к созданию эффективных назальных вакцин, которые будут защищать не только от тяжелых форм ковида, но и от заражения.

Точно сказать сложно, но вполне возможно, что COVID-19 превратится в сезонную инфекцию уже в течение ближайших 5 лет, предполагает профессор Альтштейн.