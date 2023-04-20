Попова предупредила о всплеске заболеваемости новым штаммом коронавируса «Арктур» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса «Арктура» ожидается в России в конце мая этого. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Мы видим риски дальнейшего подъема к концу мая, поскольку начнется каникулярный период, а потом все соберутся. И этот всплеск может быть», - заявила глава Роспотребнадзора, уточнив, что на данный момент в России зафиксированы четыре подтвержденных случая «Арктура».

Попова отметила, что речь идет о новом геноварианте, мутации уже известного «омикрона» внутри этого варианта.

«Ничего неожиданного … Идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну. И там сегодня почти 90% вновь заболевающих каждый день», - отметила она.

Среди особенностей вируса глава Роспотребнадзора назвала очень высокую контагиозность и большую заразность, чем у предыдущих вариантов. «Любой небольшой контакт ведет к инфицированию, и, скорее всего, к развитию заболевания», - предупредила она, отметив также, что, по данным зарубежных ученых, этот вариант вируса умеет «обходить» сформировавшийся ранее иммунитет.

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