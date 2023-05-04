Эхо терактов в Брянской области: как в России охраняют железные дороги и куда пропали путевые обходчики

После терактов в Брянской области «Комсомолка» выясняла, как в России следят за безопасностью железнодорожного полотна. Фото: ОАО "РЖД"/ТАСС

...А ведь угрожать безопасности могут не только террористы, но и обычные хулиганы или воры, срезающие провода. Кто и как следит за безопасностью наших железных дорог? После взрывов на путях в Брянской области 1 и 2 мая, из-за которых с рельсов сошли грузовые поезда, мы решили подробно разобраться в этом вопросе.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РЕЛЬСЫ ОХРАНЯТЬ

По протяженности железных дорог Россия занимает третье место в мире (после США и Китая). Понятно, что проконтролировать каждый метр из примерно 87 тысяч километров дорог общего пользования – миссия невыполнимая.

Когда-то за состоянием железнодорожного полотна следили путевые обходчики. Эта должность возникла одновременно с появлением первых железных дорог. Каждый обходчик должен был следить за состоянием пути на протяжении нескольких верст. Жили они в домах рядом с железнодорожной дорогой, здесь же вели хозяйство. В XX веке их снабжали служебными телефонами – чтобы быстро могли сообщить о ЧП.

Однако к концу 1960-х годов эта профессия исчезла. Говорят, суровые путейцы с бесценным опытом послевоенного восстановления железных дорог пытались убедить министра путей сообщения СССР Бориса Бещева, что, если убрать обходчиков, тысячи километров «железки» останутся без присмотра. Но реформу все же довели до конца.

Вот как «проводил» профессию путевого обходчика писатель Алексей Вульфов в своей книге «Повседневная жизнь российских железных дорог»:

«Старик с молотком» на современном пути вряд ли сумел бы оказать какую-либо серьезную помощь. Эта профессия отжила свое вместе с балластным песком, деревянными шпалами и костылями. Она стала такой же ненужной на транспорте, как профессии главного и хвостового кондуктора (их тоже отменил министр путей сообщения Бещев), шлакоуборщика, круговоротчика или водолива. Выходит, недаром министр, вовремя предугадавший это, ополчился на путевых обходчиков…»

Впрочем, «бесхозными» пути не остались – за ними следят и ремонтные бригады, и контролеры состояния железнодорожного пути (есть и такая должность), но рядом с железной дорогой они уже не живут – на свой участок все приезжают, как на работу.

«ВЕЗДЕ ПО МИЛИЦИОНЕРУ НЕ ПОСТАВИШЬ»

Сегодня за безопасностью на путях следят не только люди, но и системы видеонаблюдения.

- Говорят, что на каждом перекрестке по милиционеру не поставишь. И это очень подходит к ситуации с охраной железнодорожных путей, - рассказал «Комсомольской правде» председатель Российского профсоюза работников транспортной безопасности Дмитрий Жирков. - Сейчас охрану железных дорог осуществляет Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта», ООО «РЖД-транспортная безопасность», которая входит в холдинг «РЖД», и частные подразделения транспортной безопасности. Также активно используются системы видеонаблюдения, но все же главную роль в обеспечении безопасности играют люди. В первую очередь обеспечивается безопасность крупных транспортных узлов, мостов, вокзалов.