Почему вернувшаяся в Россию Алла Пугачева пропустила похороны Вячеслава Зайцева: «Прощай, мой друг»

Приехавшая в Москву Алла Пугачева не появилась на похоронах Зайцева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прощании было так мало звезд не только потому, что Щелково находится в 40 км от Москвы. Многие друзья - клиенты Зайцева уже и сами в весьма элегантном возрасте - как, например, Эдита Пьеха или Бари Алибасов. Но дело еще и в том, что в последние годы модельер ни с кем не общался. Он очень редко появлялся на публике из-за болезни Паркинсона, кроме того, дважды перенес инсульт. Мастер давно не обшивал богатых и знаменитых - увы, социальные связи ослабели, многие люди не сочли необходимым присутствовать лично. Даже Филипп Киркоров лишь прислал с общим венком старика-отца.

Приехавшая в Москву Алла Пугачева тоже не появилась на похоронах Зайцева, с которым сотрудничала в молодости, - в 70-е годы он сшил самый первый ее знаменитый балахон. Певица ограничилась коротким сообщением в соцсети: «Прощай, мог друг. Спасибо за все». Не приехать в Щелково Алла Борисовна могла по разным причинам. Возможно, ей нездоровилось. А может, берегла силы: в 74 года побывать на двух похоронах подряд наверняка нелегко. Пугачева прилетела из Тель-Авива вместе с мамой своего близкого друга Валентина Юдашкина - в субботу похороны. Последний раз Пугачева и Зайцев виделись два год назад - на его дне рождения.

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