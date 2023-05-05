Горькое эхо расставания: почему «бывшие» остаются с нами на всю жизнь

Поболтать о бывших для многих подружек - обязательная программа во время девчачьих посиделок. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

У кого нет бывших, пусть бросит в кого-нибудь камень. У каждого взрослого здорового и в меру социализированного человека в воспоминаниях болтается кто-то, кто когда-то был всем, но стал ничем. Хоть полюбовно пара рассталась, хоть со скандалами и проклятиями, стереть бывшего (или бывшую) из памяти практически невозможно. «Люди из прошлого» то и дело возвращаются. Если не собственной персоной, то в мыслях уж точно. Помните душку Хоботова и его «наказание» Маргариту Павловну из «Покровских ворот»? Все над ними смеются, а ведь многие и сами не лучше.

Муж - это временно, а бывший муж - навсегда

Поболтать о бывших для многих подружек - обязательная программа во время девчачьих посиделок. Да и мужчины не прочь помянуть всуе жен и возлюбленных, с которыми их развела судьба. И не всегда добрым словом.

Например, Эдик К. был женат дважды. В первый раз якобы фиктивно. Сочетался узами брака, чтобы утрясти какие-то документальные дела, с одинокой, не сильно юной дамой по имени Евгения, обремененной взрослым сыном.

Во второй - вроде бы по любви. На умной, красивой и активной трудоголичке Юлии, которую сам не понял, как подцепил. С обеими развелся.

Сейчас делит быт с третьей женой. Но про первых двух никак не забывает. Над Евгенией то и дело не зло, а как-то даже по-отечески посмеивается: мол, дура была тетка, добрая, наивная. А Юля после развода словно вообще и не исчезала из его жизни. У нее уже лет 10 как новый муж, квартира в другом городе, но с Эдиком его бывшая постоянно на связи. Пару раз в месяц переписываются-созваниваются, словно и не было у них за плечами неудачного брака, а только верная многолетняя дружба.

Если Юле нужно пожаловаться на их общего сына-подростка, она звонит бывшему мужу. Если нужно срочно занять денег - тоже. Он никогда не откажет. Да просто чтобы посоветоваться и поболтать за жизнь - и даже обсудить ее нового супруга Алексея, - Юля набирает номер телефона бывшего.

На пике «расставательного процесса», когда она только-только узнала, что Эдуард бегает налево, когда возненавидела его и проклинала за потраченные впустую лучшие годы, и предположить нельзя было, что эти двое вообще когда-нибудь просто подумают друг о друге, не то что будут общаться практически как родственники. Но вот прошло время, страсти поутихли, и они поняли: окончательно вычеркнуть друг друга из своей жизни попросту не в состоянии.

- Не зря говорят, что муж - это явление временное, а бывший муж - навсегда, - усмехается психолог Надежда Кульпенко. - Избавиться от всех ментальных связей с бывшим мужем или бывшей женой практически невозможно. Даже если разрыв был не самый спокойный, связь между супругами или бывшими возлюбленными остается, поскольку человек с нашего горизонта вроде бы исчезает, но остается опыт, жизненные уроки. А если есть общие дети, то бывшие каждый день незримо рядом. Они в генах ребенка, в голове, в сердце. А если еще и алименты мужчина платит исправно, он вообще почти член семьи.

Похож на папашу?

Кстати, психологи все как один настаивают, что женщина, поддерживая отношения с отцом своего ребенка, поступает правильно и мудро. И называют такую «дружбу» психологическим долгом перед ребенком.

- Это нужно для того, чтобы ребенок не винил себя в том, что «похож на папашу», потому что такие «флешбэки» могут привести к тому, что ребенок постепенно перестанет принимать часть себя. А отсюда - психологические проблемы и опасное пограничное состояние, - поясняет Надежда Кульпенко.

Но допускать присутствие бывшего в своей жизни - это одно, а превращаться в его мамочку (папочку) - другое. А таких случаев тоже пруд пруди.

Вот, например, Галина С. Одинокая женщина со стажем и огромной армией бывших. Ее особенность в том, что, стоит кому-то из них поныть Гале в трубку, она (предварительно, разумеется, напомнив звонящему просителю, какой же он все-таки козел) бросает все дела и, как Чип и Дейл в одном флаконе, спешит на помощь.

Мужичок может годами не появляться на горизонте, но при первом же зове о помощи Галя тут как тут. То ли отказать не может, то ли надеется, что бывший прочувствует наконец, какое сокровище он потерял в ее лице, то ли просто дура добрая. Причем на просьбы откликается самые дурацкие: «У тебя машина сегодня свободна? Подвези?», «В гараже мою «ласточку» у себя месяцок подержишь?», «Заявление в суд не поможешь составить грамотно?» и прочие странности.

- Многие, решая проблемы бывших, доказывают простую истину: мы подсознательно никогда не считаем бывших возлюбленных чужими, - резюмирует психолог. - Ведь мы знаем их как облупленных, «помним все их трещинки», как поется в песне. Более того, некоторые эксперты, верящие в энергетические связи, говорят, что даже после единственной интимной близости между мужчиной и женщиной возникает такая связь и держится минимум семь лет.

Так что поаккуратнее с эмоциями. Столько бывших нам ни к чему.