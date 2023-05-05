Выгонят ли российских туристов с Бали: власти грозят ограничить въезд на курортный остров

Бали - самый популярный у туристов остров Индонезии Фото: EAST NEWS

Пускать не всех туристов, а только богатых. Ввести квоты и ограничить иностранцам въезд на остров. Причем сразу 100 лет, не мелочась. С такими громкими и не особо гостеприимными идеями выступил губернатор острова Бали Ваян Костер. Да ещё и особо выделил российских туристов - мол, часто законы нарушают.

Реальны ли эти планы? Выгонят ли наших путешественников с райского острова? И почему вдруг власти Бали решили бороться с туристами, хотя все курорты, наоборот, стараются привлечь побольше гостей и их денег?

РАЙСКИЙ ОСТРОВ

Бали - самый популярный у туристов остров Индонезии. Знаменит своими пляжами, волнами для сёрфинга, живописными террасными полями, древними культурными традициями, ремёслами, ночной и культурной жизнью. А ещё прекрасным климатом, позволяющим отдыхать здесь круглый год. Визу заранее получать не нужно, ставят по прибытии в аэропорту.

До пандемии Бали был одним из любимейших азиатских курортов. В 2019 году там провели отпуск 159 тысяч наших соотечественников. Многим так нравилось, что оставались на зимовку.

И сейчас россияне на Бали летают, несмотря на отсутствие прямых рейсов. Только в январе 2023 году на остров прибыли 23 тысячи граждан РФ. А сейчас на Бали находятся 50 тысяч россиян, по данным властей острова. Хотя это не так уж много по сравнению с населением острова - 4,3 миллиона человек.

ОЧЕРЕДЬ НА ГОД ВПЕРЁД

- Мы больше не будем проводить политику массового туризма. Мы ограничим его, внедрив систему квот. Сейчас появилось новое явление - туристы хулиганят, - заявил в местном издании губернатор острова Ваян Костер. Путешественники должны дожидаться своей очереди, чтобы посетить остров, считает он. И заявлять о своем желании побывать на Бали за год до поездки.

КАКИЕ ЗАКОНЫ НАРУШАЮТ ТУРИСТЫ

Что не так с туристами, по мнению губернатора? Во-первых, тратят мало денег: снимают дешевое жилье, сами готовят, покупают рис в магазинах, гоняют на мотобайках. Нет бы шиковать в пятизвездочных отелях и столоваться в роскошных ресторанах! Именно с таким массовым бюджетным туризмом, не приносящим особого дохода в казну, и хотят бороться на Бали.

Но это лишь одна из проблем. В 2023 году с Бали депортировали 101 иностранца. И россиян больше всего, 27 человек. В чем провинились?

Работали - а тем, кто въезжает по туристическим визам, это запрещен.

Нарушали традиции и неподобающе вели себя в свящённых местах. Буквально вчера, 4 мая, арестовали нашу семейную пару за танцы в храме Пенгубенган. В марте отправили домой российского блогера, который снял штаны на священной горе Агунг.

Ещё двух россиян недавно выслали с Бали и пожизненно внесли в чёрные списки за употребление наркотиков на вечеринке.

Что ж, все это действительно нарушение местных законов. И наказание последовало бы в любой точке мира, так что тут удивляться и обижаться не приходится.

И КАК ТЕПЕРЬ ЛЕТЕТЬ НА БАЛИ?

Если у вас вдруг есть билеты на Бали (а стоят они сейчас не меньше 75 тысяч рублей) или просто мечты побывать на индонезийском острове, пусть вас слова губернатора не расстраивают. На данный момент это только слова.

Никаких немедленных изменений в правилах въезда на Бали нет. Как нет сайта или ещё какой-то системы, где надо было бы регистрироваться и ждать своей очереди. Жильё местные жители по-прежнему сдают - можно найти даже за 350 - 400 рублей в сутки.

Большинство экспертов считают заявления губернатора популизмом: 80% экономики острова так или иначе связаны с туризмом. Будут ли рады местные жители, если их лишат привычных доходов? Вряд ли.

Что реально могут сделать власти Индонезии - ввести налог для туристов. Причём ощутимый, от 30 до 100 долларов. Эту идею поддерживают министр туризма Сандиага Уно и министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан:

- Я прошу немедленно ввести налог на туристов, въезжающих в Индонезию. Он будет очень полезен для финансирования туриндустрии и продвижения туризма, как это было реализовано в ряде других стран с развитой отраслью, - призывает Лухут Панджайтан.

Но опять же: ни сроков введения пока нет, ни сумма не определена.

РЕЙСОВ НЕТ И ДО СИХ ПОР НУЖНА ПРИВИВКА

Индонезия остаётся одной из немногих стран, где до сих пор требуют сертификат вакцинации от COVID-19. Точнее, не в самой стран даже, а для посадки в летящий в Индонезию самолёт.

Туроператор «Пакс» на днях обратился к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой содействовать в отмене этой явно неактуальной меры. Другие популярные у путешественников страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Малайзия) давно сняли все пандемийные ограничения.

А ещё очень не хватает прямых рейсов между Россией и Индонезией. Говорят о них с прошлого года, были планы запустит к лету - и на курортный Бали, и в индонезийскую столицу Джакарту. Но пока рейсов нет. А они действительно были полезны и удобны для отпускников.