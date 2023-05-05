В семье певицы Алсу произошла беда

Алсу призналась, что в ее дома царит патриархат Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В семье певицы Алсу случилась беда. Ее свекра обокрал собственный сотрудник. Мужчина трудился в ресторане 68-летнего Рафаэла Абрамову. Но на днях решился на преступление.

Работник ресторана "Башкортостан" в Орликовом переулке похитил из заведения более миллиона рублей. Он буквально увел богатство из-под носа свекра певицы Алсу. Рафаэл Абрамов является собственником ресторана.

Отец Яна Абрамова обратился в полицию, пишет "Вечерняя Москва". Известно, что подчиненный миллионера обманным путем смог получить деньги, а после скрылся в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что точная сумма нанесенного ущерба не озвучивается. Есть вероятность, что речь идет о нескольких миллионах рублей. Алсу и ее близкие от дополнительных комментариев отказываются.

Напомним, в марте 2023 году Алсу и ее муж отметили очередную годовщину семейной жизни. Артистка сыграла пышную свадьбу в 2006 году, через год после знакомства с мужем на вечеринке общих друзей. Звезду эстрады тепло приняли родители избранника. Ну а Ян в жене души не чает.

Алсу призналась, что в ее дома царит патриархат. Мужчина является главным в семье и за ним всегда последнее слово. Однако артистка с помощью хитрых уловок научилась поддерживать баланс, при котором супруг прислушивается к ее мнению. Она остается самой красивой женщиной для своего мужа. А его, в свою очередь, считает самым привлекательным мужчиной. "Он постоянно говорит мне комплименты", - откровенничала артистка.