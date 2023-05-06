По предварительной информации, после покушения на Захара Прилепина, писатель выжил Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 6 мая 2023 года на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Ему удалось выжить, сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

Полная хроника покушения на Захара Прилепина 6 мая 2023. Что случилось

11.20 - Прилепин ехал к семье в Нижний Новгород в автомобиле на заднем сиденье, взрывное устройство сработало под днищем машины, водитель погиб.

12.02 - Незадолго до подрыва авто из машины успела выйти дочь писателя. Она не пострадала.

12.15 - Полицейские выехали на место взрыва автомобиля. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

12.43 - В МВД РФ подтвердили, что один человек погиб в результате подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, сам писатель получил ранения.

12.59 - Песков сообщил РИА Новости, что ему уже известно о подрыве автомобиля Прилепина. При этом официальный представитель Кремля добавил, что пока точно непонятно, кто именно устроил взрыв. Он призвал ждать информацию от правоохранительных органов.

13.10 - В Нижегородской области объявлен план «Перехват».

13.31 - По факту подрыва машины с Прилепиным возбуждено уголовное дело. 13.48 - Захара Прилепина доставят на вертолете в Москву, сообщают СМИ

13.44 - Полиция разыскивает двух мужчин по подозрению в причастности к покушению.

13.52 - Предварительной версией подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина является месть украинских боевиков, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

14.03 - Задержан подозреваемый в покушении на Захара Прилепина.

14.22 - СК России квалифицировал инцидент как теракт.

14.57 - Месть украинских боевиков рассматривают в качестве версии случившегося.

Состояние здоровья Захара Прилепина после покушения

По предварительной информации, после покушения на Захара Прилепина, писатель выжил, а его водитель погиб на месте от полученных травм. Однако Прилепин тяжело ранен и сейчас доставлен в больницу. У него ранены ноги. Врачи делают все возможное для спасения его жизни.

Официально

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал инцидент с Захаром Прилепиным. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося. Он также заверил, что писатель в порядке.

Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что в данном случае ответственность за покушение на российского писателя ложится на США и Британию.

- Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара, - написала представитель дипломатического ведомства в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал покушение политического деятеля Захара Прилепина подлым нападением нацистов, устроивших циничное представление.