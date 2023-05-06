Научное мнение: диетолог о похудении

– Как вы относитесь к диетам? В частности, к популярной кето-диете? Есть ли безопасная диета, которая дает долгосрочный результат?

– Хочу сразу сказать, что диетологи слово «диета» не очень любят, потому что это временное ограничение, связанное с заболеванием. Большинство модных диет – системы питания, но крайне несбалансированные. Кето-диету, наверное, можно назвать самой опасной для человека, ведь там практически нет углеводов, а это основной источник энергии. Зато огромное количество жиров, много белков… Да, эффект она дает, но, во-первых, он непродолжителен, во-вторых, много побочных эффектов – мощный удар по сосудам, почкам. Кроме того, страдает эмоциональная сфера – люди на кето-диете часто пребывают в плохом настроении.

– Говорят, если хочешь избавиться от лишних килограммов, нужно не есть после шести. Так ли это? И что делать, если вечером очень голодно?

– На самом деле эта теория укладывается в другую модную диету, которая называется «интервальное голодание». Ее адепты считают, что организм после шести часов начинает всю пищу превращать в жир, и, соответственно, если мы вечером не едим, значит, не даем шансов увеличению веса. На самом деле это очередной миф.

Важно, чтобы последний прием пищи был не позднее двух-трех часов до сна. Если вы ложитесь спать в девять часов, не есть после шести оправданно. Но если ложитесь в двенадцать, то просто будете голодать, а ночью организм потребует свое. Поэтому лучше всего равномерно питаться в течение дня.

Кроме того, если промежуток между приемами пищи шесть, восемь и больше часов, метаболизм начинает замедляться, потому что организм воспринимает это чувство голода как стрессовую ситуацию, форс-мажор. И он начинает приспосабливаться. Что же он делает? Запасы! И вместо того чтобы худеть, мы начинаем набирать вес.

– А как быть с разгрузочными днями? Они тоже замедляют метаболизм?

– Разгрузочные дни – другое дело. Их используют для того, чтобы «раскачать» метаболизм. Например, к нам в клинику приходит человек с избыточной массой тела и начинает питаться низкокалорийной пищей. Сначала он активно худеет, а потом – раз! – и вес останавливается. Пациент говорит: «Доктор, что случилось? Я ем мало, но перестаю худеть». Дело в том, что организм приспособился и метаболизм перестроился. Тогда подключаем разгрузку. В течение дня пациент потребляет один-два продукта с очень небольшой калорийностью – до тысячи ккал. Бывают фруктовые и овощные, молочные, даже мясные и рыбные разгрузочные дни. Калорийность у них разная, но принцип один – такое питание ускоряет обмен веществ. Помните, что разгрузочные дни должны быть не чаще двух-трех раз в неделю и не идти подряд.

– Полезно ли голодание? Считается, что это помогает очищению организма.

– У нас есть один сотрудник, который любит повторять: «Я представляю Институт питания, а не голодания». Пища – это необходимость, без нее мы не можем жить. Голодание – огромный стресс для нашего организма, кроме того, это не физиологично. Поэтому, если человек решил голодать, по меньшей мере это должно проходить под наблюдением врача. И желательно пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить все возможные осложнения. Есть некоторые методики лечения выраженного ожирения с помощью голодания, но это происходит в стационаре, обязательно под наблюдением врача. В домашних условиях я бы не рекомендовала голодать.

– Что делать, если при похудении вес постепенно снижается, а потом «встает» на какой-то отметке? Как его «сдвинуть»?

– Действительно, такое часто бывает. Это происходит, во-первых, потому что метаболизм перестраивается и организм привыкает к новому режиму; во-вторых, потому что сначала выходит вода, и за счет этого происходит снижение веса, а потом процесс замедляется. Чтобы жиры начали расходоваться, необходимо подключить физическую активность и разгрузочные дни, про которые мы уже говорили.

Но если вы худеете, очень важно делать это, контролируя состав тела, чтобы понимать, за счет чего происходит снижение веса. Есть очень хороший метод – биоимпедансометрия – простой, доступный, неинвазивный. Сегодня такое исследование проводят во многих центрах здоровья и фитнес-центрах. Оно поможет определить, на правильном вы пути или нет.