Как сообщают, водителем писателя был уроженец Луганска Фото: СОЦСЕТИ

Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным подъезжал к нижегородскому городу Бор. Публицист приехал повидаться с семьей, до долгожданной встречи оставалось всего 50 километров. Прогремел взрыв, переднюю часть машины буквально разорвало на части. Здесь сидел водитель Прилепина, его боевой товарищ и телохранитель. Как сообщают, им был 27-летний Александр Шубин из Луганска. KP.RU собрала, что известно о погибшем водителе Захара Прилепина.

В БИТВАХ ЗА ДОНБАСС С 2016 ГОДА

Александр Шубин редко говорил о своей работе. Друзья признались KP.RU, что он им рассказывал лишь то, что работает на "известного человека". Как говорят, он был водителем и охранником. Но защищать русский мир Александр начал еще задолго до этого. Еще в 2016 году Александр Шубин записался в батальон Захара Прилепина, который находился в Донецке. Служил исправно, много общался с писателем, так он и попал в его личную охрану. С тех пор дружба между мужчинами крепла: Александр был готов идти за товарищем под пули.

- С начала спецоперации Саша сразу пошел на службу в «Оплот» Росгвардии вслед за Прилепиным. Семья за него очень переживала, отговаривала - "ты итак многое сделал". Но Сашу было не остановить, он никого не слушал. Говорил, что не сможет спокойно спать, зная реальное положение дел на Донбассе. Ну и пошел, - рассказал KP.RU родственник Александра Шубина.

С Захаром Прилепиным водитель был знаком давно Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРЕЖИВАЛ ЗА ДОНБАСС

О своей службе Александр рассказывал мало, лишь короткое: «Попали под пули. Жив». Будучи уроженцем Луганска, Шубин с нескрываемой злостью воспринимал все то, что происходило на его родине. В далеком 2014-м году он принял решение бороться за мир на Донбассе, не окончив 11-й класс.

- Мы мало общались с ним в школе. Но я знал, что Саше тяжело было смотреть на постоянные обстрелы, поэтому в 2014 году он решил уйти в ополчение. Потом пересекались с ним несколько раз по службе, видно было, как он возмужал и как закалили его бои, - поделился с KP.RU школьный знакомый Александра Шубина.

По словам знакомых и родственников, Саша последние четыре месяца не выходил на связь. Александр ни разу не упоминал об угрозах в свой адрес и не говорил, что переживает за свою жизнь: «Мне всегда что-то грозит, чего бояться», - говорил Шубин.

- Он хотел помочь всем, сочувствовал людям и всегда поддерживал. Как-то вытащил захлебывающегося мальчика из воды, пока те, с кем был ребенок, думали, что он шутит. Человек слова, что еще могу сказать. Наверно, поэтому и пошел в окопы, - рассказал Игорь, знакомый Александра Шубина.

Сам писатель выжил после покушения, сейчас он находится в больнице. Взрыв машины публициста квалифицировали как теракт. По данным СМИ, подозреваемый в подрыве Audi задержан.

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