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6 мая 2023 15:55

«Сражался за Донбасс еще со школы»: Погибший при взрыве водитель Захара Прилепина был готов идти за ним под пули

Погибшим водителем Захара Прилепина был сотрудник батальона "Оплот" Александр Шубин
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Как сообщают, водителем писателя был уроженец Луганска

Как сообщают, водителем писателя был уроженец Луганска

Фото: СОЦСЕТИ

Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным подъезжал к нижегородскому городу Бор. Публицист приехал повидаться с семьей, до долгожданной встречи оставалось всего 50 километров. Прогремел взрыв, переднюю часть машины буквально разорвало на части. Здесь сидел водитель Прилепина, его боевой товарищ и телохранитель. Как сообщают, им был 27-летний Александр Шубин из Луганска. KP.RU собрала, что известно о погибшем водителе Захара Прилепина.

В БИТВАХ ЗА ДОНБАСС С 2016 ГОДА

Александр Шубин редко говорил о своей работе. Друзья признались KP.RU, что он им рассказывал лишь то, что работает на "известного человека". Как говорят, он был водителем и охранником. Но защищать русский мир Александр начал еще задолго до этого. Еще в 2016 году Александр Шубин записался в батальон Захара Прилепина, который находился в Донецке. Служил исправно, много общался с писателем, так он и попал в его личную охрану. С тех пор дружба между мужчинами крепла: Александр был готов идти за товарищем под пули.

- С начала спецоперации Саша сразу пошел на службу в «Оплот» Росгвардии вслед за Прилепиным. Семья за него очень переживала, отговаривала - "ты итак многое сделал". Но Сашу было не остановить, он никого не слушал. Говорил, что не сможет спокойно спать, зная реальное положение дел на Донбассе. Ну и пошел, - рассказал KP.RU родственник Александра Шубина.

С Захаром Прилепиным водитель был знаком давно

С Захаром Прилепиным водитель был знаком давно

Фото: СОЦСЕТИ

ПЕРЕЖИВАЛ ЗА ДОНБАСС

О своей службе Александр рассказывал мало, лишь короткое: «Попали под пули. Жив». Будучи уроженцем Луганска, Шубин с нескрываемой злостью воспринимал все то, что происходило на его родине. В далеком 2014-м году он принял решение бороться за мир на Донбассе, не окончив 11-й класс.

- Мы мало общались с ним в школе. Но я знал, что Саше тяжело было смотреть на постоянные обстрелы, поэтому в 2014 году он решил уйти в ополчение. Потом пересекались с ним несколько раз по службе, видно было, как он возмужал и как закалили его бои, - поделился с KP.RU школьный знакомый Александра Шубина.

По словам знакомых и родственников, Саша последние четыре месяца не выходил на связь. Александр ни разу не упоминал об угрозах в свой адрес и не говорил, что переживает за свою жизнь: «Мне всегда что-то грозит, чего бояться», - говорил Шубин.

- Он хотел помочь всем, сочувствовал людям и всегда поддерживал. Как-то вытащил захлебывающегося мальчика из воды, пока те, с кем был ребенок, думали, что он шутит. Человек слова, что еще могу сказать. Наверно, поэтому и пошел в окопы, - рассказал Игорь, знакомый Александра Шубина.

Сам писатель выжил после покушения, сейчас он находится в больнице. Взрыв машины публициста квалифицировали как теракт. По данным СМИ, подозреваемый в подрыве Audi задержан.

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