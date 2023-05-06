Могила Валентина Юдашкина находится рядом с бывшим мужем Пугачёвой

Знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище на аллее звезд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище на аллее звезд. Неподалеку с могилой модельера покоится писатель Эдуард Успенский и другие знаменитости.

Но подруга Юдашкина Алла Пугачева, прилетевшая на похороны кутюрье из Израиля, и предположить не могла, что ближайшим «соседом» Валентина Абрамовича по погосту станет ее бывший муж режиссёр Александр Стефанович.

Алла Борисовна и виду не подала, что заметила, кто упокоен рядом с Юдашкиным. Но коллеги певицы, понятное дело, уже обсудили эту случайность. Уж слишком громким был этот развод: с подачи Стефановича экс-супруги делили чуть ли не столовые приборы. А после развода Алла Пугачева прекратила общение с бывшим и почти не реагировала на его рассказы об их браке.

Напомним: Александр Стефанович ушел из жизни два года назад, так и не победив тяжелейший ковид.

Режиссёр умер, так и не помирившись со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой.

Стефанович часто публично заявлял, что именно он был создателем образа Примадонны.

- Я придумывал, как можно обыгрывать реквизит. Микрофон в руке может быть, то факелом, то рюмкой. Подтянул Славу Зайцева.

Аллу Пугачеву поддерживали на похоронах зять Юдашкина Петр Максаков (на фото он слева) и модельер Игорь Гуляев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Я Аллу все время заставлял что-то делать. Мы год прожили, она говорит: «Саш, все мои мужики что-то для меня делали. А ты для меня что сделал?» - «Я тебя вычислил, сделал звездой». На что она говорит: «Как честный человек ты должен на мне жениться». – «А кто тебе сказал, что я честный человек?» Посмеялись и пошли в загс,-вспоминал Стефанович.-Помню во время нашего развода судья спросила: «Это, может быть, легкомысленное решение, вам нужно подумать. Даю вам 3 месяца. Должны быть серьезные основания, для того чтобы я вас развела». Алла тогда вспылила: «Какие основания? Он надо мной издевался! Он меня худеть заставлял». Судья ухмыльнулась: «Мне бы такого мужа».

Алла Пугачева особо не реагировала на байки бывшего, однако по ее коротким репликам было ясно, что ей не приятны эти разговоры

- Стефанович? Ну что про него можно сказать? Надо отдать ему должное, с ним я развивалась, много читала,- говорила KP.RU Алла Пугачева.-Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести. Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 78-м году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, то почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает? Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! Если без моего имени, не вспоминая меня, ему сложно жить, то пусть говорит, дай бог ему здоровья! Он присвоил себе мои первые рисунки, наверное, напечатает их в какой-нибудь желтой газете. И если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой. Бог с ним. Он человек умный, расчетливый - что ему надо было, он с меня поимел.

Однако Стефанович ушел из жизни, так и не успев примириться со своей знаменитой супругой. Кто бы мог подумать, что их последняя «встреча» с Пугачёвой состоится уже после его смерти, когда Алла Борисовна придет проститься со своим близким другом Валентином Юдашкиным.

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