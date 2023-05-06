Пугачева приехала на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Алла Пугачева, которая приехала на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным, пешком шла к могиле знаменитого российского модельера.

Напомним, что на церемонию прощания Примадонна прибыла в солнцезащитных очках на заднем сидении автомобиля. В траурном зале певица сидела рядом с дочерью модельера, Галиной Юдашкиной.

В траурном зале певица сидела рядом с дочерью модельера, Галиной Юдашкиной Фото: Мария РЕМИЗОВА

Напомним, Алла Пугачева вернулась в Россию в среду, 3 мая. О возвращении певицы заявила ее помощница Елена Чупракова, однако она не стала раскрывать причины возвращения певицы, но в окружении звезды заявили, что она прилетела на похороны Валентина Юдашкина.

Примадонна прибыла в солнцезащитных очках на заднем сидении автомобиля Фото: Иван МАКЕЕВ

Валентин Юдашкин ушел из жизни в минувший вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. У него обнаружили онкологическое заболевание еще в 2016 году, после чего дизайнер перенес несколько операций.

Алла Пугачева пешком шла к могиле Валентина Юдашкина Фото: Мария РЕМИЗОВА

Как писал сайт KP.RU, на церемонию с букетом алых роз приехал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Модельер был автором свадебного платья для его жены Татьяны Навки.