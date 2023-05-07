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Звезды6 мая 2023 21:20

Аллу Пугачеву подвело лицо на похоронах умершего от рака Валентина Юдашкина

Врач пояснил, почему певица не похожа на себя прежнюю
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева впервые за несколько месяцев появилась на публике

Алла Пугачева впервые за несколько месяцев появилась на публике

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Троекуровском кладбище 6 мая 2023 года прошли похороны Валентина Юдашкина. Проводить в последний путь умершего от рака кутюрье пришли родственники, друзья, коллеги, поклонники. Алла Пугачева специально прилетела из Израиля в Россию, чтобы проститься с кутюрье. На кладбище певица появилась в роскошном Rolls-Royce. Народ тут же кинулся к певице, но звезда не проронила ни слова.

Алла Пугачева впервые за несколько месяцев появилась на публике на похоронах близкого друга Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище. Многие отметили, что она очень изменилась внешне и стала совсем не похожа на себя прежнюю. Звезда сильно похудела, а ее подбородок словно увеличился в размерах.

В траурном зале Примадонна сидела рядом с гробом умершего от рака кутюрье. Всю церемонию певица не проронила ни слова, не снимала темных очков и шляпку, которая скрывала половину лица.

К могиле Юдашкина вокалистка еле шла, ее поддерживали друзья. Бросив горсть земли, певица поспешила покинуть элитный погост. А когда ей в спину прокричали из толпы: "Алла Борисовна, а вы насовсем уехали из России?", ответа не последовало.

Примадонна еле шла в могиле друга

Примадонна еле шла в могиле друга

Фото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем публика обсуждает лицо кумира. Так, врач Мадина Байрамукова объяснила причину изменений во внешности Пугачевой вмешательствами хирургов.

"Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. 10-20 лет назад увеличение подбородка было в тренде. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Сейчас она похудела и ее подбородок стал еще более острым", - цитирует косметолога сайт mk.ru.

Публика обсуждает изменения в лице Аллы Борисовны

Публика обсуждает изменения в лице Аллы Борисовны

Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам Байрамуковой, борьбу с возрастом Примадонна начала еще в тот момент, когда пластическая хирургия и косметология были на низком уровне. "Это наложило свой негативный отпечаток на то, как она выглядит в данный момент. Не лучшее состояние кожи, отечно-птозные проявления очень заметны. На ее лице заметны остатки филеров-наполнителей", - резюмировала эксперт.

Могила Валентина Юдашкина

Могила Валентина Юдашкина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАлла Пугачева: досье KP.RU