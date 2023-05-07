Аллу Пугачеву подвело лицо на похоронах умершего от рака Валентина Юдашкина

Алла Пугачева впервые за несколько месяцев появилась на публике Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Троекуровском кладбище 6 мая 2023 года прошли похороны Валентина Юдашкина. Проводить в последний путь умершего от рака кутюрье пришли родственники, друзья, коллеги, поклонники. Алла Пугачева специально прилетела из Израиля в Россию, чтобы проститься с кутюрье. На кладбище певица появилась в роскошном Rolls-Royce. Народ тут же кинулся к певице, но звезда не проронила ни слова.

Алла Пугачева впервые за несколько месяцев появилась на публике на похоронах близкого друга Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище. Многие отметили, что она очень изменилась внешне и стала совсем не похожа на себя прежнюю. Звезда сильно похудела, а ее подбородок словно увеличился в размерах.

В траурном зале Примадонна сидела рядом с гробом умершего от рака кутюрье. Всю церемонию певица не проронила ни слова, не снимала темных очков и шляпку, которая скрывала половину лица.

К могиле Юдашкина вокалистка еле шла, ее поддерживали друзья. Бросив горсть земли, певица поспешила покинуть элитный погост. А когда ей в спину прокричали из толпы: "Алла Борисовна, а вы насовсем уехали из России?", ответа не последовало.

Примадонна еле шла в могиле друга Фото: Иван МАКЕЕВ

Меж тем публика обсуждает лицо кумира. Так, врач Мадина Байрамукова объяснила причину изменений во внешности Пугачевой вмешательствами хирургов.

"Алла Борисовна, по всей видимости, много лет назад ввела в подбородок полимерный гель. 10-20 лет назад увеличение подбородка было в тренде. Считалось, что таким образом можно скрыть возрастные изменения, уменьшить проявление птоза, сделать лицо более узким и вытянутым. Сейчас она похудела и ее подбородок стал еще более острым", - цитирует косметолога сайт mk.ru.

Публика обсуждает изменения в лице Аллы Борисовны Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам Байрамуковой, борьбу с возрастом Примадонна начала еще в тот момент, когда пластическая хирургия и косметология были на низком уровне. "Это наложило свой негативный отпечаток на то, как она выглядит в данный момент. Не лучшее состояние кожи, отечно-птозные проявления очень заметны. На ее лице заметны остатки филеров-наполнителей", - резюмировала эксперт.