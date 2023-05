"Плати, сколько хочешь": чем выгодна новая мода на свободные цены в торговле

По словам владельца кофейни Александра Свиридова принцип «Плати сколько хочешь» нравится людям - для них это маленький квест Фото: Владимир МАЗЕНКО

- Капучино налейте мне, пожалуйста. Сколько с меня?

- Сколько дадите, - неожиданно отвечают мне из окошка уличной кофейни.

- То есть как это? – спрашиваю недоверчиво.

- А у нас цена свободная, так что – на ваше усмотрение, - говорит девушка, протягивая стаканчик.

Вопрос цены – краеугольный камень бизнеса. Это подтвердит любой предприниматель. Поставишь слишком низкую цену – не окупишь издержки и останешься без прибыли, слишком высокую – никто твой товар не возьмет. Но мы привыкли к тому, что продавец всегда стремится заработать как можно больше, а покупатель заплатить как можно меньше. Или нет? В последнее время все чаще можно услышать о предпринимателях, которые вообще отказываются устанавливать на свою продукцию фиксированную цену. Плати, мол, сколько хочешь. А хочешь – совсем не плати. Эту модель ценообразования экономисты так и назвали Pay What You Want (PWYW) – от английского «Плати сколько хочешь». Но неужели с таким подходом можно что-нибудь заработать?

КОФЕЙНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС

- По доходам я вообще не проиграл, даже выиграл, - рассказывает владелец той самой кофе-точки Александр Свиридов.

Свое заведение он открыл в центре Воронежа осенью 2020 года. Время для бизнеса непростое – самый разгар антиковидных ограничений.

- Мне карантин сыграл на руку, я ведь продаю кофе на вынос – посидеть здесь можно только на улице, столиков внутри нет, - говорит хозяин.

Место здесь, и правда, приятное. Центр города, но вместо лавочек – пеньки, низенький заборчик вокруг клумбы («Это я сам сколотил из поддонов», - рассказывает Александр), стены здания, в котором расположилась кофе-точка, расписаны сценами из «Алисы в Стране Чудес» («А это мои друзья рисовали»). Все здесь, по-домашнему, «крафтово». Со временем One Moment (так называется заведение) обросло постоянными посетителями, которые не только пьют кофе, но и обмениваются книгами, виниловыми дисками, просто приходят сюда поболтать.

- Сначала весь кофе продавался у меня по 80 рублей, - вспоминает Александр. – Это я дэмпинговал, конечно. Кофеен вокруг много, и я поставил среднюю цену между кофе, который можно было купить в хороших заведениях поблизости, и в дешевых сетевых точках. Потом решил, что напитки в больших стаканчиках буду продавать по 120 рублей, а маленькие так и оставил по 80.

- А почему решился на эксперимент со свободной ценой? Прочитал где-нибудь про модную бизнес-модель?

- Нет, пришел к этому сам, причем, как-то постепенно. Сначала предлагал свободную цену посетителям, которые мне понравились: мол, платите, сколько хотите. Клиенты удивлялись, но платили, причем, вполне нормальную цену. Но я видел, что радуются они при этом гораздо больше, чем если бы купили кофе по фиксированной цене. Здесь же разрыв шаблона происходит – поэтому люди реагируют, улыбаются, начинают думать, сколько бы заплатить. Это как игра, маленький квест, понимаешь? А в марте прошлого года, когда все вокруг ходили грустные и понурые, я вообще решил отказаться от фиксированных цен. И клиенты это оценили.

НЕТИПИЧНЫЙ БИЗНЕСМЕН

Для 34-летнего Александра Свиридова кофейня – не столько источник дохода, сколько образ жизни. Он здесь и владелец, и товаровед, и бариста – все сам. Только в горячие месяцы нанимает помощников.

- Будь у меня семья, я бы на доходы от кофе содержать ее не смог, - признается Саша. – Пошел бы в обычные бармены в какое-нибудь заведение, зарабатывал бы там больше. Но сейчас бросить свою кофейню уже не могу – прихожу сюда каждый день, чтобы с людьми пообщаться.

В лучшие дни – а они бывают весной и в начале осени, когда по городу гуляет молодежь, – One Moment продает по 40 чашек. Средняя выручка при этом примерно 8000 рублей, по словам Александра, это очень хорошо. То есть за один стакан ему оставляют 200 рублей – приличная по меркам Воронежа цена. И она выше, чем если бы Саша продолжал продавать свои напитки по 80-120 рублей.

- Вот только хороших дней в году бывает не так много. Иной раз сидишь здесь целый день, особенно зимой, и никто даже одного стаканчика не купит, - вздыхает Александр. – А главная проблема – трудно планировать бизнес. Никогда точно не знаешь, на какую сумму можно рассчитывать в следующем месяце.

- А бывает, что люди совсем отказываются платить?

- Нет, - говорит Саша. – Иногда школьники приходят и говорят: «У меня только 50 рублей, сделаете мне кофе?» И, конечно, я делаю. Зато в следующий раз они снова ко мне идут и платят уже нормальную цену. Если кто-то упорно пытается заполучить стакан кофе за 10 рублей, я и ему налью, но предупрежу: «Если я каждый раз буду продавать вам кофе по 10 рублей, то мне придется кофейню закрывать». И люди понимают, никто особенно не наглеет. Даже местные алкаши ко мне идут, и уж рублей 50 они на стакан чая обычно находят: «Саня, я пенсию получил!» А бывает, кому-то нравится атмосфера, они могут и 1000 рублей за кофе оставить. Даже если погода плохая, и я точно знаю, что ни одного стакана никто за целый день не закажет, я все равно сюда иду. В конце концов, просмотр кино или мультиков могу в подсобке кофейни устроить – там человек 10 помещается. Бывает, прямо с улицы людей на сеансы приглашаю.

- Мне кажется, ты просто людей любишь, Саш.

- Ну не знаю, - смущается нетипичный бизнесмен. - Это они меня любят почему-то.

Александр Свиридов, владелец кофе-точки One Moment, где нет фиксированных цен на кофе

СОСТОЯНИЕ НА БУЛОЧКАХ

В России модель «Плати сколько хочешь» - это пока единичные случаи. В прошлом году «Комсомолка» рассказывала о парикмахере Никите Ющенко, который открыл в Анапе салон, работающий по такому же принципу. В день Никита может сделать стрижку, укладку или сложное колорирование трем-пяти клиентам. На каждого уходит по два-три часа. Максимальный гонорар, которым клиентка оценила работу парикмахера, - 11 тысяч рублей. Такие суммы ему платят не каждый раз, но заработками Никита доволен. От клиентов отбоя нет, запись - за два-три месяца вперед. Поначалу друзья и знакомые отговаривали Никиту от эксперимента со свободными ценами – мол, сейчас набежит куча халявщиков.

- Но таких клиентов в итоге за пару месяцев было всего два человека – один процент из 100, – рассказывает стилист. – Зато остальные 99% гостей ведут себя абсолютно адекватно и так же адекватно оценивают мою работу.

Наблюдения Никиты Ющенко в целом подтверждают статистику модели «Плати сколько хочешь» в других странах, где она тоже большая редкость. Одной из первых – еще в 1984 году – эту систему применила сеть ресторанов Annalakshm в Малайзии. По принципу «Плати сколько хочешь» работают сейчас рестораны Kish в Германии и Wiener Deewan в Австрии. И везде картина примерно одинаковая – возможность поесть бесплатно используют не больше 1% посетителей, зато количество клиентов вырастает сразу на 50%, а средний чек при этом остается примерно на прежнем уровне.

Всеобщий интерес к модели свободной цены возник после публикации в 2005 году книги американского экономиста Стивена Левитта «Фрикономика». В ней он рассказал историю о бизнесмене, сколотившем состояние, оставляя по утрам бесплатные булочки в близлежащих офисах: берите, мол, мне не жалко. Правда, не забывал он оставлять рядом коробочку для тех, кто все же захочет поблагодарить бескорыстного кондитера. И пожертвования оказывались невероятно щедрыми – до такой степени, что он быстро разбогател.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Как заставить модель «Плати сколько хочешь» работать

Жизненный опыт подсказывает: если дать людям возможность взять что-то бесплатно, они этим обязательно воспользуются. Но в экономике, к счастью, все работает не так линейно. Оказывается, людям нравится, когда им доверяют, когда акт купли-продажи становится похож на дружеский обмен, а не сделку. И это чувство заставляет нас быть щедрее, чем мы могли бы себе представить.

- Но людям нужна причина быть щедрыми, - рассказывает в своей статье «Как удвоить свой доход, отдавая клиенту работу бесплатно» экономист Том Моркс. По его мнению, принципы экономики дара (а модель «Плати сколько хочешь» относится как раз к этой разновидности) хорошо работают при соблюдении ряда условий.

Правило 1. Нужно четко сформулировать предложение - что именно вы продаете? Казалось бы, это очевидно. Но в кофейне Александра Свиридова, например, я не увидел меню. И о том, что здесь меня могут угостить прекрасным капучино с корицей и медом, я узнал уже только после того, как познакомился с баристой.

Правило 2. Покажите, что вы человек.

Нужно общаться со своими клиентами – уверен Том Моркс. Мы не любим делать подарки организациям – отдавать что-то людям намного приятнее. Предлагая свободную цену, надо показать, что за продуктом или услугой стоит конкретный человек. В случае с бизнесом Александра Свиридова и Никиты Ющенко все обстоит именно так – за кофе или стрижкой к ним приходят, как заходят в гости к знакомым.

Правило 3. Апеллируйте к идеалам.

Людям свойственна щедрость, но надо давать им возможность проявить это качество и придумать вескую причину для этого. Обещание «+100 в карму» тоже мотивирует. А можно подключить благотворительность. Например, начните передавать 10% от заработанной суммы нуждающимся, и пусть клиенты об этом знают.

Правило 4. Установите ценовой якорь.

Ведь человек может и не знать, сколько стоит стакан хорошего капучино или мелирование в салоне красоты. Можно где-то ненавязчиво указать средние рыночные цены на подобные продукты или услуги. Правда, есть риск, что это будет похоже на прейскурант, и магия «свободной цены» исчезнет.

Правило 5. Будьте понятным.

Модель «Плати сколько хочешь» непривычна для большинства и может показаться людям подозрительной. Запуская ее, продумайте, как свести эти страхи на нет. Например, публикуйте информацию, сколько людей уже заплатили за ваш продукт или дайте список самых больших платежей. Главное – убедить покупателей, что никакого подвоха нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Свободная цена – это не для всех

Игорь Николаев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН:

- Думаю, такая бизнес-модель вполне может быть рентабельной. Чтобы оценить ее преимущества, давайте попробуем примерить ее к себе как потребителям. Если по свободной цене вам предлагают качественный продукт или услугу, то будет даже как-то неудобно заплатить мало или не заплатить совсем. Наоборот, вы видите, что вам очень доверяют, и от этого хочется даже больше заплатить. Но все-таки думаю, что как массовое явление такая система ценообразования не приживется. Если вдруг свободная цена будет применяться повсеместно, то и интерес к такой модели исчезнет, будут перевешивать прагматические мотивы – ведь люди любят экономить, особенно в трудные времена. Но отдельные бизнес-кейсы вполне могут быть успешными.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Осенью 2007 года музыкальный мир замер в ожидании. Британская группа Radiohead – а в те годы она находилась на пике популярности – решила не продлевать контракт со звукозаписывающим лейблом EMI. Музыканты были недовольны тем, что в среднем артисты получали с продаж своих альбомов в среднем не больше 15% прибыли, остальное уходило музыкальным дельцам. И Radiohead решили, что свой новый альбом In Rainbows они выложат в свободный доступ. А право решать, сколько он стоит, останется за слушателями. Был установлен лишь верхний ценовой порог – 99 долларов. Кто не хотел платить, мог этого не делать.

В итоге оказалось, что большинство скачавших In Rainbows не заплатили ничего. Однако те, кто все же платил за скачивание, переводили значительно бОльшие суммы, чем мог стоить альбом при традиционном способе продаж. В результате Radiohead еще на этапе предзаказов заработали 3 млн фунтов стерлингов. В конечном итоге эксперимент с In Rainbows принес музыкантам больше, чем они получили от продажи своих предыдущих дисков.

БЕСЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ

Где еще можно платить, сколько хочешь

- В ресторанах берлинской винодельни Weinerei Perlin есть фиксированная цена только на аренду пустого стеклянного бокала (2 евро), который можно наполнять весь вечер. А на само вино цена свободная. Правда, это правило работает только после 8 вечера.

- Рекламное агентство Agency Nil (США) отменило фиксированные цены на свои услуги, но с оговоркой, что, если заказчик крайне недооценит работу агентства, Agency Nil не будет работать с ним в будущем.

- Австрийская деревушка Langenfeld предложила гостям трехдневный отдых, по окончании которого гости платят за все услуги сколько посчитают нужным. В числе развлечений рафтинг, велопрогулки, туристические экскурсии, походы в горы, плавание, СПА-процедуры. В проекте приняли участие 16 отелей, 4 ресторана и 7 развлекательных центров.

- Компания Humblebundle.com. Здесь продаются сборники компьютерных игр по цене, которую предложат пользователи.

- Веб-дизайнер из Филадельфии Эдриан Хоппель не назначает цену за свою работу, а отдает ее клиенту в дар, тем самым подчеркивая свое доверие ему. Клиенты обычно тоже не обижают дизайнера своими подарками.