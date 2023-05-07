Абсурдные штрафы и аресты за празднование: как в Европе пытаются "отменить" День Победы

B Эстонии тех, кто намерен отметить 9 мая, ждет штраф в размере 1200 евро Фото: EAST NEWS

Европейские страны ужесточают полицейский режим в преддверии Дня Победы.

Так, в Эстонии тех, кто намерен отметить 9 мая, ждет штраф в размере 1200 евро.

Все, что могут жители Эстонии и туристы, это «прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти». Дозволенные действия озвучила подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры эстонской полиции Елена Мирошниченко.

Также в Эстонии до 9 мая запрещены все публичные мероприятия, связанные с поддержкой России.

Молдавские коллеги эстонских полицейских 9 мая будут штрафовать людей за ношение георгиевской ленты. Также в Молдове в течение всего Дня Победы и до утра 10 мая запрещены праздничные мероприятия, шествия, пикеты и собрания. Муниципалитетам предписано отменить все ранее выданные разрешения на проведение подобных мероприятий.

При этом чествования участников нацистских формирований и бандитского подполья в тех же прибалтийских республиках в канун Дня Победы не только допускаются, но и получают всяческую поддержку со стороны властей.

А вот в Израиле, где 9 мая является официальным праздником, в преддверии Дня победы состоялся традиционный автопробег, стартовавший в самом северном городе страны, Метуле и финишировавший в Эйлате – самой южной точке Израиля. В пробеге приняли участие сотни мотоциклистов и автомобилистов.