От консервированных овощей до плавленого сыра: врачи составили рейтинг продуктов - лидеров по содержанию скрытой соли

Соль и сегодня зачастую излишне присутствует у нас в рационе Фото: Shutterstock

О том, что злоупотребление солью способствует развитию и прогрессированию гипертонии, знает, наверное, каждый. Меньше людей в курсе, что избыток этой специи грозит возникновением злокачественных опухолей. «Для классического рака желудка основные факторы риска - это употребление [в большом количестве] поваренной соли и продуктов, приготовленных с использованием технологий копчения, вяления, соления и т.д., - рассказал в одном из интервью «КП» заведующий отделением Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Владимир Хомяков. - На протяжении столетий у человека не было иного способа консервирования пищи, кроме как ее засолить, замариновать или завялить. Поэтому долгое время рак желудка был номером один и по заболеваемости, и по смертности (среди всех видов злокачественных новообразований. - Ред.). В 50-е годы, когда изобрели бытовые холодильники и люди стали употреблять более здоровую свежую пищу, заболеваемость пошла вниз».

- Соль и сегодня зачастую излишне присутствует у нас в рационе, - отмечает главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина. - Да, безусловно, она нужна организму: для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. При этом необходимая для жизни норма соли составляет 4-5 граммов в сутки (не более 1-й чайной ложки). Но современные люди употребляют в несколько раз больше.

Врач напомнила, чем чревата постоянная «передозировка» этой специи:

- повышение артериального давления,

- увеличение риска инфаркта и инсульта,

- угроза мочекаменной болезни,

- риск рака желудка (см. выше),

- повышение вероятности развития остеопороза.

Однако далеко не всегда люди осознанно пересаливают еду. «Только 20% соли добавляется во время приготовления пищи или за столом. Остальное скрыто в обработанных продуктах и продуктах животного происхождения», - раскрывает глаза Оксана Драпкина. Главный терапевт Минздрава привела рейтинг лидеров по содержанию скрытой соли. Этот список поможет вам сориентироваться: как ограничить «непрошеную» специю в своем рационе.

БУДЬ В КУРСЕ

Продукты - лидеры по содержанию скрытой соли

- Копченое, вяленое и переработанное мясо (ветчина, бекон, сосиски, колбаса);

- снэки (продукты для перекусов): чипсы, сухарики, орешки, попкорн, крекеры и т.д.;

- рыбные консервы;

- бульонные кубики;

- консервированные овощи;

- консервированные супы;

- готовые салатные заправки и соусы (кетчуп, соевый соус, майонез);

- готовые фасованные продукты (смеси для подливок, запеканок, лапши, блюд из риса и картофеля и т. д.);

- сыры (особенно плавленые сыры и сырные пасты).

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Пять советов, как снизить употребление соли

Главный терапевт Минздрава рекомендует:

1. Покупайте и ешьте меньше продуктов со скрытой солью.

2. Старайтесь не досаливать готовые блюда. От греха подальше солонку лучше убрать из зоны видимости.

3. Покупайте продукты с пометкой «без соли» или «с низким содержанием натрия».

4. Старайтесь готовить самостоятельно. В этом случае легче контролировать количество соли.

5. Для заправки блюд вместо соли (или для сокращения ее количества) можно использовать: лимонный сок, сушеный или тертый имбирь, пряные травы, сушеный лук и чеснок.

«Со временем ваши вкусовые рецепторы приспособятся к меньшему количеству соли», - обнадеживает Оксана Драпкина.