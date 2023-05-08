Американский журналист Такер Карлсон, уволенный из-за его бесстрашных репортажей об Украине, откроет собственное СМИ

Такер Карлсон в настоящий момент рассматривает различные предложения о работе Фото: REUTERS

Популярный американский журналист Такер Карлсон пропал с телеэкранов без объяснения причин. Его коллега Джексон Хинкл полагает, что за увольнением Карлсона стоит украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом ему сообщил "надежный источник", утверждает Хинкл.

Самая рейтинговая в США авторская телепрограмма была закрыта, но, как выяснилось, медиакорпорация не расторгла с Карлсоном контракт, действующий до января 2025 года, и продолжает выплачивать журналисту зарплату. И все это при том, что рейтинги Fox News, равно как и стоимость акций этой медиакорпорации, резко упали после фактического увольнения Карлсона

Предполагалось, что журналист в настоящий момент рассматривает различные предложения о работе.

На сайте одного из главных конкурентов Fox News, медиагруппы One America News Network (OANN) опубликовано открытое обращение к Карлсону, в котором основатель и гендиректор OANN Роберт Херринг приглашает журналиста «на встречу для переговоров о том, чтобы стать частью команды OANN».

Один из руководителей новостного агентства BlazeTV Гленн Бек обратился к Карлсону, выступая в прямом эфире: «Мы были бы рады видеть вас здесь. Вы не пропустите ни секунды. Мы вместе порвем всех. Просто порвем».

Ждет Карлсона и аналитический центр Heritage Foundation. На официальной странице этой организации написано, что «центр всегда будет домом для Карлсона», который в начале своей трудовой карьеры уже работал там.

Сам Такер Карлсон пока хранит молчание. Лишь на прошлой неделе он разместил в своем Твиттере видеообращение, в котором ничего не сказал о своем новом месте работы. И лишь подписал ролик словами «до новой встречи».

Пока же репортерам стало известно, что Карлсону не грозит голодная смерть: его контракт с Fox News не расторгнут и действует до января 2025 года; по нему журналист и далее будет получать по $20 миллионов в год.

Однако, он уже нанял юристов для того, чтобы досрочно расторгнуть его. Это подтвердил и адвокат Карлсона, Брайан Фридман, заявивший, что его клиент намерен окончательно уйти с Fox News, дабы «говорить со своей аудиторией».

А новостной портал Axios сообщил куда более сенсационную новость: Карлсон намерен создать собственную медиаимперию. И именно для этого он намерен окончательно разорвать все связи с прежним работодателем.

Один из приближенных к Карлсону источников рассказал, что в планах журналиста – создание платного СМИ, ориентированного на широкую аудиторию потребителей новостного контента.