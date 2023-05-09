Сюрпризы наследственности: На какие болезни, черты и особенности человека гены влияют сильнее

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В этом году отмечается 70-летие открытия структуры ДНК. В 1953-м биологи Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали научную статью, из которой человечество впервые узнало о знаменитой двойной спирали, или винтовой лестнице. Именно такое строение ДНК позволяет нашим клеткам делиться, сохранять и передавать генетическую информацию.

Спустя 50 лет, в 2003-м, завершился основной этап международного проекта «Геном человека». Ученые смогли идентифицировать большинство генов, то есть, фактически, расшифровать текст, записанный в ДНК «венца эволюции». Теперь важнейшая задача и главный вызов для исследователей - выяснить, за что отвечают те или иные гены. Многое уже известно: на этих данных основаны, в частности, современные генетические тесты. Но еще больше предстоит узнать.

Поскольку геном человека остается неизменным от рождения до смерти, тест достаточно сделать всего один раз, поясняют генетики. Есть прогнозы, что в дальнейшем такая практика широко распространится и даже может стать бесплатной для граждан, как сейчас диспансеризация. По мере открытия все новых тайн генетики интерпретация уже выполненных тестов будет дополняться, говорят исследователи. Поэтому «анализ» ДНК можно считать инвестицией в будущее.

Что самого важного, впечатляющего и вдохновляющего уже удалось узнать ученым? Как отражаются те или иные особенности ДНК на нашем здоровье, характере, долголетии? Об этом рассказали эксперты медико-генетического центра Genotek в научно-просветительском проекте «Просто такая генетика».

КОМУ СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ, А КОМУ - ХОДЬБА

- Сегодня известно, что генетика определяет, какие у человека есть риски заболеваний, травм, предрасположенности к дефициту витаминов, - рассказывает врач-генетик Анастасия Козина. - Также из-за генетических особенностей возможна плохая переносимость интенсивных физических нагрузок. Таким людям могут лучше подходить плавные, медленные упражнения на растяжку или ходьба.

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Но мы ведь с детства слышим, что главное - тренировки, регулярные занятия спортом! Мол, упорный труд любого слабака превратит в супермена с рельефными бицепсами и кубиками на животе. А если методично налегать на упражнения для выносливости, то всякий беговой марафон станет под силу.

«Большинство людей очень удивляются, когда узнают, что на самом деле вклад генетики в спортивные способности и достижения составляет 60-70%», - говорит врач-терапевт медико-генетического центра Виктор Лишин. И поясняет:

- Работа нашего организма построена на взаимодействии между различными клетками. Насколько интенсивно, полноценно идут те или иные процессы, блокируются ли какие-либо рецепторы - все это, по сути, определяет генетика. Форма тела, длина рук и ног, формирование мышечных волокон - тоже зависят от генов. Есть люди, которые [от природы] больше предрасположены к коротким мощным силовым нагрузкам. Есть такие, чей организм лучше рассчитан на длинные дистанции. Степень выносливости, усиления кровотока опять же определяются особенностями ДНК.

Изучением взаимосвязей между теми или иными вариантами генов и спортивными способностями давно увлекаются китайцы, отмечает эксперт. А в США все более популярно генетическое тестирование детей перед выбором спортивных секций.

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Как подобрать полезные и безопасные физнагрузки

Самый простой и безопасный вариант - ходьба. Настолько быстрым шагом, на который вы лично способны, чтобы при этом не было одышки.

Если хотите серьезно заняться спортом - с силовыми упражнениями, кардионагрузками, интенсивными тренировками, бегом и т.п., сначала нужно обязательно пройти медосмотр, подчеркнул в интервью KP.RU зав. кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Сеченовского университета, д.м.н. Евгений Ачкасов. Иначе есть угроза тяжелых сбоев в работе организма, вплоть до внезапной сердечной смерти. В базовое обследование входят, в частности, ЭКГ, УЗИ сердца, нагрузочные кардиологические тесты (подробно - в разделе «Здоровье» на KP.RU)

ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ УМ ПО НАСЛЕДСТВУ

«За интеллектуальные способности отвечает как большое количество разных генов, так и других факторов», - поясняет Виктор Лишин. На сегодня нет данных о том, какие особенности ДНК могут быть связаны с острым умом, блестящими аналитическими навыками или творческой одаренностью. В то же время есть исследования, которые показывают: если у обоих родителей уровень интеллекта выше среднего, то, как правило, их ребенок тоже отличается повышенным IQ, рассказал эксперт. Но это во многом может быть связано как раз не с генами, а с воспитанием и окружением растущего наследника.

- Сейчас мы знаем, что генами предопределяются некоторые черты характера и определенные склонности, - продолжает Лишин. - Например, выявлены варианты генов, ассоциированные с открытостью опыту, склонностью к риску, поиску острых ощущений. Эти черты, в свою очередь, могут повышать тягу к злоупотреблению алкоголем, никотином и вероятность других зависимостей. Разумеется, в формировании вредных и опасных привычек большую роль играют окружение и образ жизни. Однако влияние генетики не стоит недооценивать.

ТРЕВОЖНОСТЬ И АГРЕССИЯ ЗАПИСАНЫ В ДНК?

Также ученым удалось определить комбинации генов, которые связаны с синдромом дефицита внимания, рассказал врач.

- При этом проводились любопытные тесты. Людям предлагали описать или нарисовать что-то, чего не существует. Например, предположить, что может испытывать человек, который идет по воздуху, - говорит Виктор Лишин. - Результаты всех удивили. Добровольцы, у которых были профессии, связанные с высокой концентрацией внимания, научная работа и т. п., показали не самые лучшие результаты. А вот люди с синдромом дефицита внимания оказались отличными креативщиками. Поэтому, если я вижу в генетическом тесте ребенка такие особенности, то поясняю родителям: возможно, стоит развивать творческие способности и думать о соответствующей профессии.

А еще исследователи выяснили, что существует «ген агрессии», или «ген воина». Определенные мутации в нем порождают бурную реакцию в ответ на стресс и склонность к насилию. В целом психология человека довольно существенно зависит от наследственности, отмечают генетики. Кроме гена агрессии в ДНК есть участки, мутации в которых могут повышать тревожность, восприимчивость тем или иным пугающим факторам. Также доказано, что есть большое количество генов, определенные варианты которых увеличивают предрасположенность человека к депрессии.

БУДЬ В КУРСЕ

На что гены влияют больше, чем окружающая среда

Кроме спортивных способностей есть и другие черты, а также болезни, в развитии которых генетика играет решающую роль.

- Нейродегенеративные заболевания, то есть связанные с деградацией мозга. В первую очередь - болезни Альцгеймера и Паркинсона. Известно несколько генов, мутации в которых серьезно повышают вероятность развития таких заболеваний.

- Шизофрения.

- Псориаз.

- Аллергия.

- Некоторые сердечно-сосудистые заболевания.

Также генетическими особенностями во многом обусловлено фотостарение кожи, рассказал Виктор Лишин. Это одно из объяснений, почему у кого-то даже при суперздоровом образе жизни морщины появляются еще до 30-ти лет, а кто-то и в 45 прекрасно выглядит без ботокса.

Но если косметология и пластическая хирургия сейчас творят чудеса, то что делать тем, у кого генетический тест показал, что Альцгеймер или шизофрения «на роду написаны»?

Во-первых, вероятность воплощения в жизнь предрасположенности к этим заболеваниям все-таки не 100-процентная, поясняют генетики. Во-вторых, рекомендуется регулярно проходить соответствующие обследования, чтобы поймать болезнь как можно раньше - тогда выше шансы затормозить ее, выйти в ремиссию (для шизофрении).

КСТАТИ

«Не могу пить кофе без сахара»

Исследователи выяснили, что в зависимости от генетических особенностей у людей восприятие горького вкуса может быть выражено сильнее или слабее. Во втором случае человеку легче привыкнуть и получать наслаждение, например, от кофе без сахара. А вот гражданам, более чувствительным к горечи, приучить себя к такому напитку гораздо сложнее.