Большинство россиян 9 мая смотрят Парад Победы по телевизору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 мая, жители России отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Утро по традиции начнется с Парада Победы, а днем на площадях можно будет поздравить ветеранов. Редакция KP.RU поинтересовалась у россиян, как они будут отмечать один из самых важных и грандиозных праздников в стране.

Как показали результаты опроса, большая часть россиян 9 мая собираются у телевизоров, чтобы посмотреть Парад Победы, который традиционно проходит в этот день на Красной площади в Москве. За этот вариант проголосовали 68% опрошенных граждан.

Еще 31% респондентов в День Победы смотрят военные фильмы. На третьем месте по популярности оказался ответ, согласно которому жители страны отмечают 9 мая с родными и близкими. Его выбрали 23% опрошенных.

Почти столько же респондентов, а именно 22%, рассказали, что носят в День Победы георгиевскую ленту. Некоторые россияне 9 мая планируют смотреть праздничные концерты. За этот вариант ответа проголосовали 16% опрошенных граждан.

Кроме того, 13% респондентов признались, что примут участие в акции «Бессмертный полк», которая ежегодно объединяет десятки тысяч россиян.

Наименее популярным оказался ответ про поездку в центр для того, чтобы погулять и поздравить ветеранов. Только 8% опрошенных граждан выбрали такой вариант.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В опросе приняли участие 12,1 тысячи человек.