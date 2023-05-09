Россия обгонит западные страны, зарплаты поднимутся: известный экономист дал прогноз на 2023 год

Если верить прогнозам Минэкономразвития и Центробанка, мы увидим рост ВВП до 2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российской экономике все отлично! И что удивительно, заявляет об этом не наш Росстат, а Всемирный банк. По итогам прошлого года ВВП нашей страны достиг $2,3 трлн, и впервые за семь лет Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Наша страна заняла восьмое место — между Францией и Канадой.

Но об этом мы уже подробно писали. Теперь интересно другое: что ждет российскую в нынешнем году? Этот вопрос мы обсудили на радио «Комсомольская Правда» с известным экономистом, директором института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексеем Зубцом.

По мнению эксперта, в нынешнем году Россия вряд ли удержится в десятке стран с самым высоким ВВП. Но ничего страшного тут нет - как объясняет экономист, «это не более чем особенности подсчета». Вернее, пересчета российского ВВП из рублей в доллары.

- ВВП России, выраженный в долларах, в прошлом году увеличился за счет того, что доллар был дешевым, а рубль дорогим. Тысяча рублей в прошлом году могла конвертироваться в 16 долларов. А сейчас - примерно в 11. Поэтому в нынешнем году, когда доллар вернулся к более разумному курсу, мы увидим снижение номинального ВВП (выраженного в американской валюте, - Ред.) и Россия выйдет из десятки, - поясняет Алексей Зубец.

А вот в рублях экономика страны по итогам нынешнего года вполне способна подрасти.

- Если верить прогнозам Минэкономразвития и Центробанка, мы увидим рост ВВП до 2%. По этому показателю Россия может опередить западные страны, - считает экономист.

- За счет чего может увеличиться наш ВВП?

- За счет больших бюджетных расходов. Государство тратит большие деньги на чрезвычайные нужды: быстрое развитие экономики, строительные проекты, производство машиностроительной и военной продукции. Плюс к этому никуда не делись наши социальные программы: правительство старается сделать так, чтобы реальные доходы пенсионеров и малообеспеченных людей не снижались. В стране продолжает падать безработица, а чем она ниже, тем выше зарплаты - здесь играет свою роль конкуренция на рынке труда. В результате за счет больших бюджетных расходов и низкой безработицы в этом году мы, скорее всего, получим довольно серьезный рост и реальных зарплат (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей вроде кредитов и коммуналки, - Ред.), и ВВП нашей страны.