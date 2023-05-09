«Спартак» и «Ахмат» вместе идут в Победе: какие новинки военной техники показали на параде Победы в Москве

Бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕНЕФИС «СПАРТАКА»

В колонне военной техники на Параде Победы как-то скромно прошел новый бронеавтомобиль "Спартак".

А ведь о нем говорят: что это не «очередной бронеавтомобиль», а реально новый шаг в развитии этого класса техники. Ну и что же это за зверь такой?

Машина сильно отличается от всех знакомых нам российских бронеавтомобилей даже внешне. Узкие диодные фары - это лишь малая часть изменений, пусть и довольно красивая.

Эта боевая машина имеет большую чем его предшественники защищенность: «Спартак» выдерживает взрыв до 8 кг под собой. Этому способствует V-образное днище (ближайший зарубежный аналог - американский Oshkosh M-ATV - может выдержат лишь 7 кг). Притом что «Спартак» вмещает больше десанта (в него влезает до 10 человек, а лишь 5 - в «Ошкоша»).

Бронеавтомобиль "Спартак". Машина сильно отличается от всех знакомых нам российских бронеавтомобилей даже внешне. Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

К тому же «Спартак» имеет недоступную для западных аналогов защиту от 14,5 мм боеприпасов в лобовой проекции и 12,7 мм по бортам и в корме. И все это установлено на знакомом и хорошо эксплуатируемом шасси Урала.

Благодаря 312-сильному двигателю «Спартак» способен развивать скорость до 100 км/ч по шоссе и имеет солидный запас хода - до 1 000 км. Есть кресла для десанта с ремнями чтобы не получить травмы при подрыве.

Также есть возможность установки пулеметных установок и дополнительных бронеэкранов для повышения защищённости.

СТАЛЬНОЙ "АХМАТ"

Показал свою военную продукцию и расположенный в Набережных Челнах завод «Ремдизель». Это бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат» (главный конструктор - Игорь Зарахович). Причем, этот монстр уже служит в рядах Вооружённых сил.

Бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат" на военном параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Это уже трехосный грузовик с колёсной формулой 6 × 6 (то есть все 6 колес - ведущие). Он рассчитан на размещение 10 военнослужащих в салоне. Его главная особенность заключается в отсутствии сложного в производстве несущего кузова, которым, например, оснащаются аналогичные машины семейства «Тайфун». По данным «Ремдизеля», на изготовление «Ахмата» уходит в 7—10 раз меньше времени.

Помимо перевозки десанта, машина может использоваться для санитарных нужд — к примеру, для транспортировки раненых. Массогабаритные характеристики «Ахмата» позволяют перебрасывать его военно-транспортными самолётами Ил-76, Ан-124 и на железнодорожных платформах.

Как полагают эксперты, новый бронеавтомобиль призван удовлетворить потребность ВС РФ в большом количестве простого, вместительного и при этом хорошо защищённого транспорта.

В прошлом году на «Ремдизеле» побывал глава Чечни Рамзан Кадыров (он и предложил дать новому «бронику» такое имя. В книге отзывов он оставил вот такую запись: «Эти бронемобили собраны с учётом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надёжная. Несмотря на грузный вид, «ахматмобиль» — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава».

Кстати, «Ахмат» принял участие в параде Победы 9 мая в Грозном. Кроме того, бронеавтомобиль уже на поле боя.

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