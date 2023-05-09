Самый скромный и самый серьезный: Четыре важных отличия парада Победы 9 мая 2023 года

В этом году главное военное действо на Красной площади 9 Мая заметно отличалось от предыдущих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все, кто смотрел парад Победы по телевидению или находился на гостевых трибунах, наверняка заметили, что в этом году главное военное действо на Красной площади 9 Мая заметно отличалось от предыдущих. Лично я таких важных отличий насчитал четыре. Вот они:

ПОЧЕМУ БЕЗ САМОЛЕТОВ

Если в прошлом году отмену воздушной части парада объясняли нелетной погодой (облачностью и дождем), то в этом году даже при идеальной видимости «миллион на миллион» причин было две.

Во-первых, организаторы парада (помня о недавней атаке дронов на Кремль) решили не рисковать. Иными словами, не бывает 200-процентной гарантии террористической безопасности. А крылатые и винтокрылые машины должны были идти над Москвой на высоте не больше километра. И дело тут не столько в страхе за боевую крылатую машину, сколько за то, что она полетит над жилыми домами. Такой риск, даже если он составляет малую долю вероятности, никому не нужен.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а, во-вторых, нашей боевой авиации сейчас не до парадов. На фронтах работы много. Тем более, что украинские войска все активнее готовятся к давно обещанному «контрнаступлению», а наши ВКС в последние дни с невиданной ранее активностью ломают замыслы противника - бьют по скоплениям его боевой техники, по складам боеприпасов и базам горючего.

БРОНЯ НУЖНЕЙ НА ПОЛЕ БОЯ

Есть аналогичные причины, объясняющие и то, почему на этот раз на параде мы не увидели танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня или оперативно-тактические ракетные комплексы. Они тоже гораздо нужнее сегодня на поле боя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кто-то обязательно ехидно, заметит: «Что, уже и десятка танков нельзя было найти для парада?» Сейчас, когда противник приготовил для наступления целые орды натовской «брони», у наших командиров каждая боевая машина на счету. А еще сотни наших танков (Т-72-Б3 и Т-90) проходят экстренную модернизацию с учетом боевого опыта, полученного на Донбассе. Им усиливают защиту от противотанковых ракет противника и его беспилотников (ведь такого опыта до СВО не было ни у кого в мире).

Ну а что касается нашего новейшего танка «Армата» (Т-14), то он прямо сейчас проходит «курс молодого бойца», постреливая по супостату с закрытых позиций и отрабатывая свои командирские навыки. Это своего рода танк-управленец, который должен уметь направлять действия других боевых машин, находящихся с ним в одной сети. В любом случае — «Арматы» тоже в зоне СВО. И это правильно.

Впервые были приглашены на парад Победы бойцы казачьих войск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШАГАЛИ УЧАСТНИКИ СВО

Еще одна прелюбопытная деталь бросилась мне в глаза, - необычайно большое количество молодых и уже немало послуживших офицеров-орденоносцев, шагавших в парадном строю частей и академий. Ордена Мужества - через одного. Нередко мелькали и Золотые Звезды Героев России. Эти награды были добыты «становым хребтом» нашей армии во время Спецоперации. Такие ордена и звезды, как правило, дают за реальные подвиги в бою, часто с пролитой кровью, а не за тыловую, штабную службу. А в парадных коробках было 530 участников СВО!

Кстати, впервые были приглашены на парад Победы и ветераны боевых действий из донецкого и луганского корпусов, добровольцы и бойцы казачьих войск. Впервые «живьем» увидели парад Победы их сыновья и дочки. Конечно, с гостевых трибун.

Меры безопасности, что называется, были беспрецедентными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗВИНИТЕ ДАМЫ, СЕГОДНЯ БЕЗ ДУХОВ

Я не раз был и участником, и гостем таких парадов. И не могу припомнить случая, когда бы так плотно и щепетильно работали люди, обеспечивавшие безопасность торжественного и столь «крупномасштабного» действа. А меры безопасности, что называется, были беспрецедентными, - дамам, например, нельзя было проносить в своих сумочках на трибуны даже пилочки для ногтей или флакончики духов. Впрочем, такие же правила действуют и на международных авиарейсах. Люди не обижались, люди понимали, что такая дотошность — для их же безопасности.

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