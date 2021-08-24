На форуме "Армия-2021" показали машины радиационной, химической и биологической разведки: В разведку пойдет "Тигр" и Тайфун"

Машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 создана на базе автомобиля "Тигр". Фото: Телеканал "Звезда"

Минобороны России получили на вооружение новые машины радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-8 на базе автомобиля "Тигр" и РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К".

- Машины РХМ-8 и РХМ-9 в 2020-2021 году успешно прошли государственные испытания. Все заданные характеристики подтверждены в полном объеме. Машина РХМ-8 принята на снабжение Вооруженных Сил России. РХМ-9 планируется к принятию на снабжение ВС РФ до конца текущего года, - рассказал сайту KP.ru председатель военно-научного комитета войск РХБ защиты полковник Сергей Тырышкин.

Сергей Николаевич отметил, что для представленных машин разработана абсолютно новые приборы сбора проб почвы, воды, воздуха, которые увеличили скорости ведения РХБ разведки и передачи данных в режиме реального времени в систему управления войсками.

Кроме того, машины обеспечивают высокую безопасность расчета.

Машина РХМ-9 и вовсе может собирать информацию удаленно. В ее комплектацию входит комплекс воздушной радиационной разведки местности на базе БЛА коптерного типа.

- Это позволяет проводить разведку местности без присутствия личного состава в опасных зонах. Беспилотный летательный аппарат при необходимости можно использовать для решения и других задач в интересах войск при выполнении мероприятий РХБ защиты, - пояснил KP.ru Тырышкин.

Важно отметить, что современные машины РХБ разведки могут использоваться для решения специфических задач, как военное, так и мирное время.

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