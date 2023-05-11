Вкус истории: Как одна банка щей связала четыре полярных экспедиции с разницей в столетие

Было в этом что-то волнительно мистическое - не только побывать в местах, где проходили русские путешественники, но и отведать их рацион. Фото: Евгений САЗОНОВ

Как причудливо плетутся канаты судьбы. Есть события, отстоящие друг от друга на десятки, а то и сотни лет. А потяни за ниточку - и оказывается, что они связаны крепкими морскими узлами...

Лишние кило

Эту банку консервов я тащил сначала через половину России, а потом через 1/100 Арктики. И отчаянно ругал себя, особенно в последние дни Большой Арктической экспедиции, участником которой мне повезло стать (см. «Справку «КП»). Затея, казавшаяся красивой в столице, на льдах моря Лаптевых отдавалась болью в пояснице. Ибо она лучше всех чувствует каждый лишний кэгэ в 60-килограммовых санях.

Но это был не просто запаянный в жесть килограмм наваристых щей. Это была законсервированная история исследования Севера русскими путешественниками.

Клад барона Толля

В самом начале ХХ века в районе полуострова Таймыр появилось судно «Заря» барона Эдуарда Толля, который искал легендарную Землю Санникова. Для подстраховки (вдруг придется возвращаться пешком после гибели корабля) полярник заложил на побережье продуктовые склады.

Барон Эдуард Толль. Фото: National Library of Norway

Один из них в 1978 году обнаружил знаменитый путешественник Дмитрий Шпаро - отец руководителя нашей БАЭ-2023 Матвея Шпаро.

В ящиках на мысе Депо нашлись чай, шоколад, овсянка и 48 банок армейских консервов «Щи с мясом и кашей». Все продукты прекрасно сохранились в вечной мерзлоте. Особенно овсянка и щи - их с удовольствием попробовали. Часть толлевского рациона решили оставить на месте, добавив к нему современные продукты. Раз в шесть лет на мыс Депо прилетает экспедиция: что-то изымает, что-то докладывает. Цель - узнать, как хранится разное съедобное и несъедобное в природном холодильнике. В прошлом году состоялась очередная поездка группы ученых. Они вырыли новое хранилище, заложили очередную порцию продуктов и забрали одну из банок щей в Москву.

Дмитрий Шпаро (крайний слева) у места, где в 1974 году был найден склад Русской полярной экспедиции. Фото: Архив Дмитрия Шпаро

Забытый рецепт

Тогда же на Таймыре возникла идея сделать реплику толлевских консервов.

- Наши технологи восстановили рецептуру по описанию вскрытия банки в 70-х годах и материалам кулинарного историка Вильяма Похлебкина, - рассказывает Артем Самойлов, директор ВНИИ технологии консервирования филиала ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова. - Это был интересный опыт: ведь «Щи с мясом» входили в армейский дореволюционный рацион, а мы как раз занимаемся современными военными пайками. По сути, получились обычные мясо-растительные консервы из говядины, квашеной капусты, гречки, картофеля. Но с повышенной питательностью - все-таки военная разработка. Я пробовал - довольно вкусно.

Руководитель БАЭ-2023 Матвей Шпаро пробует «Щи с кашей» по рецепту 1900 года. Фото: Евгений САЗОНОВ

Съел - и порядок!

Одну экспериментальную банку Артем подарил мне как журналисту, работавшему на мысе Депо. А я решил накормить ею участников Большой Арктической экспедиции. Потому что было в этом что-то волнительно мистическое - не только побывать в местах, где проходили русские путешественники, но и отведать их рацион. Можно сказать, попробовать саму историю на вкус.

И вот в последний день похода в районе острова Заря (назван в честь того самого судна барона Толля) мы вскрыли банку с ледяным содержимым (девять дней она лежала в санях), поставили на бензиновую печку и через полчаса получили завтрак полярника прошлого века.

Каждому из 11 членов БАЭ досталось несколько ложек арктического лакомства. Вкус приятный, напоминает гречку с тушенкой, но очень качественной, а капуста и перец добавляют пряные нотки. После стольких дней сублиматов приятно было ощутить во рту настоящую еду.

Щи, связавшие четыре совершенно разные экспедиции - в 1900, 1974, 2022 и 2023 годах. Фото: Евгений САЗОНОВ

Не знаю, как спецы нагоняли калорийность, но после завтрака мы не только взяли повышенный темп, но и устроили футбольный матч на середине пути. Да еще остались силы дойти к вечеру до цели нашего путешествия - полярной станции на мысе Челюскин. Говорю же - мистика!

Пустую банку я забрал с собой. Во-первых, на память. Во-вторых, незачем Арктику захламлять.

Наталья Хаба - сотрудник НИИ проблем хранения Росрезерва и начальник экспедиции-2022 на мыс Депо - с оригинальными толлевскими банками. Стоимость каждой - около сотни тысяч евро. Фото: Евгений САЗОНОВ

СПРАВКА «КП»

Большая Арктическая экспедиция - традиционный с 2008 года лыжный автономный поход московских школьников и студентов. Сначала - на Северный полюс. Последние два года - на мыс Челюскин от южного берега моря Лаптевых вдоль побережья Таймыра. Семь подростков из спортивного отряда повторяют маршруты русских первопроходцев. В это время на Челюскине занимается исследованиями молодежный научный отряд.

Все экспедиции возглавляет почетный полярник России, кавалер ордена Мужества, директор центра дополнительного образования «Лаборатория приключений» Матвей Шпаро.