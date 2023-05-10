Даешь ударный RUSfront!

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Запад во время СВО создал в Телеграме мощный пропагандистский ресурс AZfront, ориентированный на разные народы нашей страны и родственные им этносы бывшего СССР. Российская пропаганда должна нанести ответный удар! Нужен RUSfront! Опытные спецы имеются. Необходима лишь господдержка и сильная материальная база.

В октябре, с момента активизации пропагандистской деятельности Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) в регионах РФ, в Телеграм был создан аналитико-новостной канал, который занимается продвижением агрессивной антироссийской, антииранской, пантюркистской, прозападной и в основном проукраинской повестки. Речь идет о канале AZfront. Всего лишь за 5 месяцев он набрал почти 200.000 подписчиков. На Кавказе этот проукраинский рупор уступает только каналу Кадырова.

Его материалы часто перепечатывают центральные СМИ Украины, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии и Израиля, цитируют аналитические центры и СМИ Западной Европы. AZfront, безусловно, пользуется поддержкой центров силы на Западе. Он регулярно посылает укрофашистам на Украину помощь. Например, в декабре в Харьковскую область были доставлены генераторы, как утверждалось, на сумму $40.000. В этой PR-акции с генераторами участвовал посол Киева в Азербайджане и киевские ставленники на востоке Украины.

Возникает вопрос: кто стоит за этим проектом и чьим финансированием он пользуется?

AZfront, как и другие детища ЦИПСО, постоянно пиарит СБУ и ГУР МОУ. Обращает на себя внимание регулярная ретрансляция материалов AZfront в еврейских СМИ США, Британии, Франции. Западное еврейство через киевского раввина Асмана активно поддерживает Зеленского. А судя по конфиденциальным документам израильского происхождения, которые публикуются на AZfront, эти взгляды разделяет, как минимум, часть истеблишмента Израиля, который, опасаясь России, не выражает открытую поддержку Киеву. Таким образом, судя по множеству признаков, представители еврейского лобби Запада тоже участвуют в курации проекта.

Прикрываясь израильско-азербайджанскими отношениями, они камуфлируют AZfront под инициативу неких азербайджанских активистов. Но даже официальный Баку не имеет таких возможностей. Если бы у него были такие возможности, Азербайджан давно бы использовал такое орудие против армян, например, когда это было особенно востребовано – во время войны за Нагорный Карабах три года назад. Есть немало других свидетельств того, что Азербайджан используется намеренно как прикрытие истинных кураторов этого проекта. Так, официальный Баку очень болезненно реагирует на обозначение как «армянского анклава» территорий Нагорного Карабаха, заселенных исключительно армянами. МИД Азербайджана даже предъявил протест по этому поводу Франции. Несмотря на это, AZfront упорно продолжает называть Нагорный Карабахе «армянским анклавом». Подлинно азербайджанский Телеграм-канал Девичья Башня недавно писал в этой связи про AZfront: «Это не азербайджанский канал… Они продолжают проявлять неуважение к территориальной целостности Азербайджана». И это – вдобавок к тому, что AZfront анонсирует и освещает акции оппозиции против президента Алиева, а также сообщают о задержаниях противников режима. Это – немыслимая вседозволенность для азербайджанских медийных структур. Только за одно это любого куратора такого проекта в Баку уже давно бы сняли с должности с пожизненным «волчьим билетом». Более внимательное изучение конфиденциальных сливов на AZfront, включая документы спецслужб, показывает: все они имеют украинское или израильское происхождение, азербайджанские «эксклюзивы» отсутствуют.

Хитрость в том, что, громко представляя себя как «кавказский» ресурс, AZfront уделяет большое внимание Северному Кавказу, особенно Дагестану, и тюркским народам России, насаждая идеи сепаратизма и пантюркизма. Этот контент очень схож с линией неонацистского киевского режима, который признал террористический фантом «Республика Ичкерия» и координировал в сентябре прошлого года протестные акции против частичной мобилизации в Дагестане.

Кроме того, этот канал не скрывает, что на него возложена роль координационного центра сепаратистских акций на севере Ирана. Соответствующие отчеты о своих «достижениях» AZfront публикует почти еженедельно. Примечательно, что такая подрывная деятельность подается с точки зрения интересов Киева.

Параллельно AZfront усиленно продвигает идею «превращения Украины в ключевую державу в Евразии, заменив в этом плане Россию». Те же тезисы 25 апреля озвучил глава Офиса президента Украины Ермак. На следующий день крупнейшие СМИ Украины и Румынии разместили у себя аналитический материал AZfront на эту тему, опубликованный еще в октябре 2022 г.

Синхронизация заявлений Ермака и публикаций на Украине и в Румынии является еще одним подтверждением того, что AZfront – скоординированный проект киевской хунты и ее заокеанских кураторов с участием еврейского лобби Запада, поддерживающего Зеленского.

Россия должна дать достойный ответ этому новому инструменту враждебной пропаганды и изощренных идеологических диверсий! Учитывая, какие мощные силы им управляют, наш RUSfront должен обрести реальное влияние на татар, башкир, народы Дагестана, азербайджанцев, казахов, киргизов и узбеков. Наши потенциальные союзники – представители старых элит южных республик СССР, сохранившие приверженность русскому языку и Великой русской культуре. Инструментом должен стать, безусловно, Телеграм – самый популярный мессенджер на постсоветском пространстве. Спецы в этой области в России есть. Теперь необходимо понимание высшим руководством страны важности такого проекта и обеспечение адекватной материальной поддержки.