С богатыми тоже плачут: история адюльтера обернулась повестью о воровстве, коррупции и финансовых махинациях

Диана Кромм была любовницей бизнесмена Романа Трифонова, но однажды позвонила его жене: коммерсант тут же написал заявление в суд. Фото: Личные страницы в соцсети

Краткое содержание первой части:

Менеджер банка Диана Кромм была любовницей бизнесмена Романа Трифонова, но однажды она позвонила его жене, и коммерсант написал на нее заявление.

Уголовное дело я прочитала от корки до корки, содержание его можно описать просто: Трифонов и его мама заявляют, что обнаружили «лишние» карточки, которыми кто-то расплачивался в магазинах, и лишние счета, на которые втайне от них поступали и с которых снимались деньги.

Потерпевшие говорят, что нахимичила менеджер банка Кромм, она – что да, открывала большое количество карточек и счетов для Трифонова: по его просьбе, потому что у каждой карточки есть лимит на снятие, а ему надо было обналичивать крупные суммы денег!

Проще всего было бы посмотреть, кто расписывался в получении спорных карточек в 15-м и 16-м годах, но срок хранения этих документов истек, то есть доказательств нет.

Зато подтверждений, что потерпевшие знали о карточках и пользовались ими - ложкой ешь. Диана перебирает документы:

- Вот Трифонов в 17-м году дважды запрашивал в банке информацию о своих карточках, каждый раз ему сообщали и о той, которую я якобы тайно сделала, и он расписывался, что знает о ней. Но это же опровергает его заявление, что узнал только после ссоры в 18-м! Вот пометка, что к основному счету Трифонова был подключен мобильный банкинг, то есть, все покупки по его карточкам – и по спорной тоже – немедленно отражались в приложении на телефоне и приходили в виде смс, он не мог не знать о якобы моих тайных тратах! Вот через спорную карточку на счет Трифонова вносились деньги через банкомат: они говорят, это делала я! То есть, Трифонов давал мне наличку, просил положить ему на счет, и я была так глупа, что использовала криминальную карту, которую вроде бы прятала! А вот документ об установлении и снятии лимита по карте, это тоже, якобы, делала я, чтобы меньше воровать…

Диана Кромм. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что за абсурд?

Диана говорит, в реальности было так: Трифонов постоянно давал ей разные свои карточки, в том числе открытые на маму:

- Я ходила по магазинам, аптекам, совершала обычные семейные покупки вроде стирального порошка – а, когда мы с Романом ссорились, он блокировал эти карты или устанавливал лимит. Если я хотела что-то купить, я ему обязательно писала, спрашивала, можно куплю себе спортивный костюм за шесть тысяч, и какой брать; он отвечал: «Однозначно тот, что подороже!» То есть, ряд покупок, которые мне предъявляют, и правда мои!

Скрины Вотсап-переписок Дианы с любимым: «Рома, можно костюм купить?», - «Бери тот, что дороже!», - приобщены к уголовному делу.

Зато другие…

Диана несколько раз просила сличить траты по официальным карточкам Трифонова и этой «ворованной»: там, утверждает девушка, одни и те же любимые магазины бизнесмена и одна и та же заправка возле дома, это ли не доказательство, что большую часть времени пластик находился у законного хозяина?

Следствие все эти «технические» моменты выяснять не стало в принципе, сосредоточилось на одном: Диана, при определенной сноровке, могла получить карту, а вот Трифонов - не мог: глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Федичкин «вспомнил», что в день выдачи карты пять лет назад бизнесмен был у него на совещании по поводу ремонта дорог.

- Федичкин – приятель Трифонова и спонсор храма в его районе, они выпивают вместе…

Глава района Федичкин, который, по мнению Дианы, дал ложные показания:

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВЗЯЛИ ПОД КОЗЫРЕК

В общем, я в жизни не видела так странно расследованного дела: банковские документы игнорируются, голословные утверждения: «Я не открывал эту карточку», «Был на совещании в день выдачи», - кладутся в основу обвинения.

Скрины из уголовного дела. Диана Кромм утверждает, что Трифонов обманывал ее, жил на две семьи, и теперь оговаривает… Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...до сих пор оскорбляет, предлагает вступить в интимную связь и шлёт по видео половые органы. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Этот скрин видеозвонка, в ходе которого Роман, якобы, предлагал Диане вступить с ним в половую связь, приобщен к уголовному делу. Фото нижней части туловища, тоже приобщенное, мы не публикуем...

Трифонов заявлял: он дорожит семьей, с Кромм встречался по ее настоянию, она его шантажировала. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Следователь жаловалась мне: «Я закурила с вашим делом! Не вижу состава преступления, но начальство заставляет, говорит, я мал и глуп, команды думать не было…», - рассказывает Диана, и в доказательство ставит запись этого разговора на диктофоне.

Оперативники, по словам девушки, даже не проводили у нее обыск, пришли и сказали, что все понимают, а Трифонов открыто хвастался связями в МВД.

Волшебно. А суд?

- Судья спросила его: «Вы покупали квартиру Диане Викторовне?», - он: «Покупал». – «Вы покупали ей машину?», - «Покупал». – «ЗАЧЕМ вы пошли в полицию?»

В кулуарах суда адвокату говорили: единственный шанс, если Трифонов встанет и признается, что ошибся, и Диана на это надеялась:

- Он же приезжал ко мне во время следствия, мы гуляли, он говорил: «Что же мы с тобой натворили, как же нам остановить это уголовное дело», - и мы договорились в суде отвечать так, чтобы отправить материал на доследование, но в суде он полностью переменился…

Судья, говорит Диана, тоже не стала разбираться с техническими подробностями, она просто осудила девушку с отсрочкой до 14-ти лет ребенка: в России это фактически оправдание, потому что и по достижении 14 лет мамы чаще всего не сидят, срок заменяют на условное наказание.

Победа?

Но и Трифонов тут не сплоховал. Он написал на Кромм новое заявление: якобы она украла у него телефон! По рассказу девушки, бизнесмен сам спьяну дал аппарат ей в руки, Диана, поддерживая нетвердо стоящего на ногах, машинально засунула мобильник в сумку, через сутки отдала – но дело все равно возбудили. Вы правильно прочитали: потерпевшему не нанесен вообще никакой ущерб, телефон у него – но Диана под следствием за воровство, в феврале ее закрывали на домашний арест.

Также, чтобы наверняка, заявление написал бизнес-партнер Трифонова: он узнал, что в 2015 году со счета Трифонова на его счет поступили полтора миллиона рублей, которые тут же кто-то снял через банкомат. Он, бизнес-партнер, об этом поступлении и снятии не знал, Трифонов утверждает, что ничего ему не переводил, счет, с которого были переведены деньги, Трифонов не открывал…

Оба они считают, что их счетами втемную ворочала Кромм, это дело тоже возбуждено.

Только представьте: Петя перечислил деньги Васе, а обвиняют они в этом третьего рандомно выбранного человека, и этого человека закрывают.

Так кто такой Трифонов, на обиды которого так чутко реагирует правоохранительная система?

ОЛИГАРХ В ТРЕНИКАХ

Я стою перед Речным вокзалом Саратова: здесь расположена фирма любовника Дианы, совладельцем которой стал брат Трифонова, а сам Роман с женой выступают соответчиками по иску Росимущества, которое решило вернуть государству приватизированное в 90-х здание.

Здание Речного вокзала, которое государство пытается сейчас отнять у Трифонова. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

«Владелец заводов, газет, пароходов», - дразнят Трифонова саратовские газеты, и мы со всем основанием можем добавить: и речных вокзалов.

- Он реально очень умный, - говорит Диана, - начинал с офиса в квартире, ездил на Север рабочим, они с мамой покупали на зарплату селедку, очень бедно жили. Он всего добился своей головой: стал бурить, обслуживать и вводить в эксплуатацию газовые и нефтяные скважины для наших добывающих гигантов, с таким упоением рассказывал о фракциях нефти, построил себе и маме коттеджи в Марксе и Энгельсе, в Туле – завод по производству труб. При этом он такой простой, ходит везде в спортивном костюме…

Хороший сын Трифонов купил маме коттедж. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я ощущаю диссонанс:- Олигарх (саратовские СМИ зовут Трифонова просто: «олигарх». – Ред.) ходит в спортивном костюме?

- Да, он даже в суд так приходил, и было, что его в ресторан не пускали… Мы не шикарно жили: ну, путешествовали, сумки продуктов его водители мне привозили, но ни шуб, ни бриллиантов он мне не дарил, у жены его партнера сумка «Биркин» за полтора миллиона, а самое дорогое, что я получила – кроссовки Prada за 60 тысяч рублей, а обычно я еще и цену занижала: костюм стоит 10 тысяч, а я говорю, шесть, и доплачиваю...

Хрень какая-то.

- Но на яхте-то вы были?

Злится:

- Нет! Она за границей!

Кто-то меня за дуру держит. Пять лет отношений, совместные поездки – а яхта за границей.

Диана:

- Вы не понимаете, мне это в нем и нравилось: такой человек - и вдруг говорит: «Как же мне хочется поесть шашлык на картонке». После нефтяного бизнеса он занялся строительством: школы они строили в Саратове, дороги ремонтировали в Александрово-Гайском районе…

Ясно, присосаться к бюджету - нормальный путь всех умных бизнесменов нулевых. Спрашиваю:

– Поэтому он стал так важен для местных властей и чиновников? Чем он занимается в итоге в основном?

Диана молчит… И вдруг начинает говорить такое, от чего краснеет система.

Пелена падает с моих глаз.

«ВЕЕРНОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ»?

Еще читая уголовное дело, я удивлялась.

Вот на счет Трифонова поступает заработная плата: 15 миллионов рублей – отличная сумма, я считаю! – и в один день снимается под ноль частями по 200 тысяч.

Обычная ситуация?

Вот партнеры Трифонова переводят его маме-пенсионерке один 11 млн. 700 тысяч, другой 1 млн. 700 тыс. рублей, мама раскидывает часть суммы по ближайшим родственникам (бывшему мужу, отцу Трифонова, его жене) – а 3 миллиона 300 тыс. снова в два приема снимает через банкомат.

Участники истории пытались заявить, что ничего не знают об этих операциях, это все Диана, но не прокатило: снимали официальной маминой картой, которую мама из рук не выпускала.

Теперь вспоминаем ту историю, которую все-таки шьют моей героине: кто-то положил полтора миллиона на счет бизнес-партнера Трифонова через банкомат, перевел Трифонову и через банкомат же снял; те же яйца — вид в профиль.

В материалах уголовного дела имеется ходатайство адвоката Кромм, где он писал, что поступление на счет пенсионерки крупных денежных средств, которые впоследствии обналичиваются, имеет признаки «необычной сделки», выпуск большого количества карт и привлечение иных лиц для снятия в банкоматах - признаки «веерного обналичивания», просил следствие выяснить, для чего на самом деле Трифонов просил Диану открывать такое количество карт, ссылался на приказы Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, ФСБ и СК РФ, и это еще не все.

Обвиняемая Диана Кромм под протокол признавалась: однажды Трифонову надо было срочно снять 2 миллиона рублей, для этого она выпустила огромное количество карт на него и его маму, наличку сняли, а потом она, брат Трифонова и водитель через «Вестерн-Юнион» отправляли кеш в Казахстан.

Друг Дианы показал, что убеждал девушку бросить Трифонова, а та ответила, что боится, она же участвовала в обналичивании средств через счет мамы.

Муж Дианы (тот самый, который «застал ее с Трифоновым»), рассказал, что видел, как жена снимала в банкомате деньги и отдавала Трифонову…

То есть, показаний, как будто, выше крыши!

Но, поскольку следствие блестяще отфутболило ходатайство адвоката и вынесло постановление об отказе в проверке этой версии, я делаю предположение, что эти деньги – чьи надо, деньги.

И могу делать выводы про девочку, мою героиню.

ЛЮБОВЬ С ИНТЕРЕСОМ

Девочка попала, как кур во щи. Было там серьезное намерение жениться или был банальный эскорт, как описывал Трифонов, я не знаю, думаю, каждый видел свое, потому что аккуратно предоставившая все документы по уголовному делу Диана не показала ни одной совместной фотографии с любимым.

Но совершенно точно, что беззаветно влюбленная девчонка была задействована в бизнесе.

Для чего, скорее всего, и была присмотрена, обласкана, обвешана лапшой на уши и пр.

Полезное с приятным, ну! И длинные ноги, и неограниченное количество карт и счетов. Помните, как у Фокса: «любовь с интересом».

Ничего от роскоши «олигарха» девочка не получила: он месяцами жил с семьей в Португалии, пока она жила в Энгельсе надеждами. Вернее, получила, пол нынешней квартиры и пол-машины (на обе, по ее словам, Диана докладывала свои, разбитую Трифоновым машину была вынуждена продать по дешевке).

Всё, что получила Диана - это квартира в этом элитном доме на набережной... Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...и эта машина, которая сейчас арестована следствием. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Немудрено, что девушка так вцепилась в имущество: это вся ее компенсация за пять мучительных лет «на скамейке запасных», а Трифонов-то стал орать: «Верни квартиру», - еще когда девушка попыталась уйти к другому, за три года до того, как окончательно вышла из-под контроля и позвонила жене…

Мужчина, к которому Диана пыталась уйти от Трифонова, дал против девушки показания по уголовному делу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- И? – спрашиваю я девушку. – Почему вы не хотите прекратить все это? Разве вы не видите, какие у вашего бывшего возможности? Поедете вы такая красивая на зону…

- А если я отдам квартиру, а он не заберет заявление? Я тогда и сяду, и останусь без квартиры! Я вообще уверена, что он не из-за имущества: он хотел вернуть меня, думал, что я прибегу назад, он же все следствие приставал ко мне, звонил мне в голом виде: «Я тебя хочу, я тебя возьму, я сейчас приеду, что я тебя спрашиваю», - я даже писала заявление на сексуальное домогательство! Он после приговора ездил в Пензу к моему новому молодому человеку: «Брось ее, она плохая, она тебе изменяет! Со мной!» К начальству моему ходил...

Коготок увяз, всей птичке пропасть.

Девочки, не участвуйте в грязных бизнес-схемах, даже если головокружительно влюблены, не идите на уголовное преступление, оно аукнется. Не встречайтесь с женатыми, не надейтесь завлечь олигарха: нет там ничего хорошего, сказка «Золушка» больше не пишется.

На странице у жены нашего героя – огромные букеты роз: точно такие, какие он в период ухаживания дарил Диане Кромм.

Букеты, которые дарил Трифонов Диане Кромм... Фото: Личный архив

...и букет в руках его жены на её странице в соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А потому что актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково.

Берегите честь смолоду. Делайте выводы.

"Комсомольская правда" публикует открытое письмо Дианы Кромм к руководителям правоохранительных органов

Руководителю СК РФ А.Бастрыкину

Генеральному прокурору РФ И.Краснову

Уважаемые Александр Иванович и Игорь Викторович!

Прошу считать данную публикацию официальным обращением в Следственный Комитет РФ и Генеральную прокуратуру России.

Мой бывший близкий человек Трифонов Р., используя свои безграничные финансовые возможности и связи в правоохранительных органах г.Энгельса, организовал мое незаконное преследование.

Я не воровала ни у кого и никогда деньги, не воровала телефоны. Доказательства моей невиновности содержатся в уголовных делах, они собраны следователями МВД, но не рассматриваются ни следствием, ни судом. Следователи открыто говорят, что не видят в моих действиях состава преступления, они предъявляют мне обвинения, потому что подвергаются давлению со стороны руководства.

Все обстоятельства по которым меня преследовали и продолжают преследовать – связаны только с одним человеком – Трифоновым, его родными и друзьями. Я предполагаю, что таким образом он мне мстит за разрыв наших отношений и пытается завладеть моим имуществом.

Прошу организовать проверку и по всем изложенным в статье фактам, готова сообщить и другие сведения, подтверждающие незаконность моего преследования с его стороны.

Редакция "КП" присоединяется к просьбе героини.