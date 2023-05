Чем питать мозг, чтобы улучшить память и внимание

Сегодня интеллектуальная работа зачастую протекает в режиме многозадачности, которая требует постоянного переключения внимания. Это может перегружать память. Чтобы быть продуктивным и получать удовольствие от работы, необходимо поддерживать ментальное здоровье, особенно с возрастом Фото: Shutterstock

Те, кто каждый день работает с потоком информации, знают, насколько важны память и внимание. Даже небольшое ухудшение этих функций мозга, когда, например, становится сложно запомнить прочитанное или невозможно сосредоточиться, переживается довольно остро. Но есть простые и естественные способы этому помочь. Что нужно делать, читайте в нашей статье.

Когда важно поддержать память

Часто и на работе, и в быту люди могут не придавать особого значения тому, что начинают забывать простые вещи. Например, куда положили ключи или пароль от компьютера — бывает, думают они. В большинстве случаев волноваться действительно не стоит, считает нейробиолог Лиза Дженова[1]. Многие виды забывчивости совершенно нормальны: человек мог просто отвлечься или думать о чем-то еще.

Когда стоит принять меры:

• Все чаще забываются имена, адреса, даты или события. На работе приходится все записывать.

• При чтении книги необходимо периодически возвращаться к предыдущему абзацу, чтобы восстановить сюжет; снижается скорость чтения.

Эти признаки говорят о снижении способности к хранению, запоминанию и воспроизведению информации.

Факторов, провоцирующих ухудшение памяти множество: переутомление, недосып, несбалансированное питание, вредные привычки. Но непосредственная причина в том, что мозгу не хватает кислорода и питательных веществ. В дальнейшем это может приводить к усилению забывчивости, снижению концентрации внимания и скорости мышления, торможению умственных реакций, ухудшению интеллектуальных способностей.

Как помочь мозгу? Как улучшить память и внимание?

5 полезных решений

1. Активнее двигаться. Чтобы улучшить обменные процессы в мозге и, как следствие, память и внимание, «вставайте с дивана»: ходите пешком, плавайте, катайтесь на лыжах и коньках, делайте уборку.

2. Снизить стресс. Не можем не упомянуть о факторе стресса. Если работа связана с многозадачностью, лучше выполнять задачи постепенно, фокусируясь на каждой по очереди. Так легче избавить себя от эмоционального перенапряжения.

3. Тренировать память и внимание. Память является естественным продолжением внимания. Даже просто обращая внимание на что-то, можно увеличить шансы на запоминание. А регулярные тренировки памяти — это ключ к сохранению остроты ума на долгие годы.

4. Дать мозгу правильное питание. Увеличьте в своем рационе продукты, которые богаты важными для мозга питательными веществами: фосфолипидами, антиоксидантами, витаминами и минералами.

Жирная рыба и яичные желтки —источники фосфолипидов, которые помогают поддерживать целостность клеток мозга и выработку нейромедиатора ацетилхолина. Именно от него зависят память и внимание. А в орехах и ягодах много антиоксидантов для защиты клеток мозга Фото: Shutterstock

5. Принимать натуральные комплексы для поддержки ментального здоровья. Если первых четырех мер недостаточно, рекомендуем прием современных натуральных препаратов, улучшающих память и внимание. Например, комплекса для работы мозга «Когнивия» от Эвалар.

В комплекс входят:

• Капсулы «Когнивия Фосфатидилсерин». В их составе главный фосфолипид мозга —фосфатидилсерин, усиленный холином. Вместе эти два фосфолипида защищают клетки мозга изнутри и снаружи, обеспечивают им поступление питательных веществ и стимулируют выработку ацетилхолина[2-4].

Благодаря такому составу «Когнивия Фосфатидилсерин» способствует не только усилению памяти, концентрации внимания и скорости мышления, но и стабилизации настроения, уменьшению тревоги, замедлению возрастного снижения когнитивных функций[5].

• Вкусный напиток «Когнивия» из антиоксидантов, специальных компонентов для энергии мозга, витаминов и минералов.

Гуперзин А, входящий в состав, не дает разрушаться ацетилхолину и способствует росту нейронов[6]. Антиоксиданты бета-каротин и проантоцианидины нейтрализуют действие свободных радикалов[7-8]. Магний и цинк повышают стрессоустойчивость, поддерживают память и способность к обучению. Комплекс витаминов группы В, С, D, Е улучшает микроциркуляцию и повышает доступ кислорода к мозгу[6].

Мощный современный состав «Когнивии» способствует защите клеток мозга от повреждения свободными радикалами, улучшению кровообращения и снабжения мозга питательными веществами и кислородом, усиливая тем самым память, внимание, ясность мышления[9].

Чтобы быть в интеллектуальном тонусе, энергичными и легкими на подъем и даже давать фору молодым, если вы в возрасте, принимайте 2 капсулы «Когнивии Фосфатидилсерин» в день и запивайте их напитком «Когнивия» с ярким фруктовым вкусом Фото: Shutterstock

