Татьяна Тарасова выступила с полным грусти заявлением о Романе Костомарове

Тренер уточнила, что фигуристу многое придется преодолеть Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна Тарасова встревожила заявлением о состоянии Романа Костомарова. Долгих четыре месяца он находится в реанимации. Его жизнь висела на волоске, он перенес несколько ампутаций и инсульты. Сейчас Олимпийский чемпион по фигурному катанию проходит реабилитацию и даже выходил на связь с поклонниками. Впрочем, Татьяна Тарасова поспешила заявить, что "Рома еще не выкарабкался".

"Он со мной не связывался. Господь с вами, разве можно звонить самой сейчас? Зачем же сейчас у человека на голове сидеть... Пока ему не до нас", - сказала Татьяна Тарасова.

Тренер уточнила, что Роману Костомарову многое придется преодолеть. "Так что выкарабкался - это еще не почти, совсем не почти. Будем жить и надеяться, что у человека будет все хорошо", - цитирует полное грусти заявление Woman.ru.

Ранее фигурист впервые показал себя после госпитализации. Выглядит он слишком худым и грустным.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света. Впереди много тяжелой работы над собой", - написал он.

В свою очередь, психолог Александра Миллер, взглянув на фото чемпиона из больницы, раскрыла детали о состоянии спортсмена. "На фото видно растерянного человека, находящегося в постстрессовом состоянии и проживающего мощную внутреннюю трансформацию. Жизнь поставила его в такие условия и выбора нет. Думаю, что у него происходят сильнейшие внутренние изменения, переоценка", - отметила специалист.