Что известно о прямых рейсах в Грузию: когда возобновится авиасообщение с Россией

В Грузии, похоже, нет единого мнения об открытии авиасообщения Фото: EAST NEWS

Новость о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию вызвала настоящий ажиотаж у путешественников. Все бросились искать билеты на прямые рейсы! В сервисе Яндекс.Путешествия спрос на перелеты в Грузию за сутки вырос в 7 раз, а на сайте OneTwoTrip - втрое.

Впрочем, никаких прямых рейсов в системах бронирования еще нет. В лучшем случае они будут запущены в конце мая, считают эксперты отрасли. И только при условии, что будет получено разрешение грузинской стороны, выданы допуски Росавиации и согласованы слоты (время вылета и прилета) в аэропортах.

Пока же стремящиеся к хинкали и киндзмараули туристы видят в билетных поисковиках те же самые стыковочные рейсы, к которым уже привыкли - прямого авиасообщения между нашими странами нет с 2019 года. На данный момент больше всего вариантов с пересадкой в Ереване, они же самые доступные по цене. Перелет из Москвы в Тбилиси и обратно в начале июня стоит порядка 42 - 45 тысяч рублей. Ещё можно долететь через Стамбул, Баку, Ташкент, Минск.

Популярен и наземный маршрут через Верхний Ларс, пограничный пункт в Северной Осетии.

ЗАЧЕМ ЛЕТЕТЬ В ГРУЗИЮ

В 2022 году даже без прямых рейсов в Грузии побывали 1,1 млн российских граждан, 915 тысяч из них - с туристическими целями (это данные Национального статистического управления страны).

Страна безвизовая, языкового барьера нет. Туристов привлекают рестораны Тбилиси, древние храмы Мцхеты, пляжи и новые отели Батуми, пейзажи и виноградники Кахетии, целебные минеральные источники Боржоми, пещерные города Вардзия и Уплисцихе, горнолыжные склоны Гудаури… И, разумеется, грузинская кухня и вино.

Российские туроператоры готовы продавать туры в Грузию, как только появятся прямые рейсы. Причем самые разные: и экскурсионные в Тбилиси и по другим регионам, и пляжные в Батуми, и оздоровительные.

- Поток в Грузию потенциально может быть очень большим, - уверен президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

- «Интурист» сформирует пакетные туры в Грузию на базе прямых рейсов, как только они появятся, - подтвердила KP.RU руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. - Сроки возобновления прямого авиасообщения, по всей видимости, будут зависеть от согласования грузинской стороны.

Готовы возить своих клиентов в Грузию и другие крупные компании, сообщают в Ассоциации туроператоров России: Pagas Touristik, Fun&Sun, Space Travel.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРЯМЫХ РЕЙСАХ В ГРУЗИЮ

Грузия может стать и транзитным направлением для российских пассажиров, напоминает вице-президент РСИ Дмитрий Горин. Из Тбилиси зарубежные авиакомпании летают во многие страны Европы и Ближнего Востока. Конечно, аэропорт грузинской столицы по количеству рейсов и разнообразию маршрутов не сравним с такими авиахабами, как Стамбул или Дубай. Но может стать ещё одним вариантом, если нужно добраться в страны, куда сейчас нет прямых рейсов из России.

ЖДУТ ЛИ НАШИ САМОЛЕТЫ В ГРУЗИИ

В Грузии, похоже, нет единого мнения об открытии авиасообщения. Президент страны Саломе Зурабишивали настроена жестко: назвала прямо рейсы «неприемлемыми» и вообще призвала ввести визы для россиян.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили уточнила: если авиасообщение будет восстановлено, в Грузию смогут летать авиакомпании и воздушные суда из России, которые не находятся под международными санкциями. Видимо, не случайно и российский Минтранс обещает рейсы из Москвы в Тбилиси на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100.