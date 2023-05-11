Окопная правда от тех, кто «за базар ответил»: За что русский солдат, не жалея жизни, сражается на Украине?

Политолог Стас Смагин стал политруком на передовой. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Год назад, мы остро осознали, как нам нужны настоящие комиссары времен Гражданской или политруки Великой Отечественной. Не сразу, но они стали появляться на передовой СВО. С одним из таких поговорил военкор KP.RU.

РОСТОВСКИЙ ПАЦАН

Стас приехал в Донецк в воскресную увольнительную из многострадальной Марьинки. Невзрачный топоним, ставший известным всему миру, символ кровопролитных боев и отчаянных штурмов. Именно там стоит на позициях его батальон, названный в честь русского богатыря и святого Ильи Муромца.

Я очень давно познакомился со Стасом Смагиным, ростовским политологом и журналистом. В 2018 году мы с ним безобразно разругались в интернете по поводу «минских соглашений» и одновременно забанили друг друга, чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Но, Бог распорядился иначе, у Бога были другие планы на наши отношения. В 2021-м я встретил Стаса в Карабахе – армянский МИД привозил в воевавший тогда Арцах группу российских журналистов и политологов. Мы помирились, конечно. Следующая встреча – поздней осенью 2022-го в ледяном Донецке. Стас уже был одет в неказистый и не обмятый «донецкий пиксель». Приехал сюда добровольцем, не дожидаясь мобилизации. На мой идиотский вопрос «зачем?», Стас ответил прямо:

- Столько лет говорить про Донбасс и остаться в стороне, в тылу? Тем более, меня оппоненты в дискуссиях все время отправляли в окопы. Ну, я прислушался. Я же ростовский пацан, а за базар принято отвечать.

Станислав Смагин, ростовский политолог и журналист. Фото: Личный архив

На Донбассе все последние сомнения исчезли. Стас рассказывает совершенно классическую историю. У каждого живущего здесь, в памяти есть что-то подобное. У меня - мальчик Артемка, с которым я во время обстрела поселка Зайцево, прятался под цоколем дома. И с каждым прилетом Артемка хохотал и говорил: «Бух!». Когда я спросил, сколько ему лет? Артемка показал на пальчиках – четыре и я понял, что он всю свою жизнь прожил на войне. За что и перед кем он так страшно провинился? У Стаса оказался похожий сюжет, его перепахавший:

- Я только приехал в Донецк, осенью, помнишь, его тогда минами-лепестками закидывали? Идет по двору мальчик с мамой, наверное, только говорить начал и так ей строго: «На листья не наступай! Там мина-лепесток прячется!». Понимаешь, «мина-лепесток», среди его первых слов! Я лишь утвердился в мысли, что все правильно сделал.

МЕЖДУ ФРОНТОМ И СПРАВКАМИ

Кем он будет в СВО Стас пока не знал, но был готов ко всему. Это было гениальное решение командования – бросить прекрасного полемиста и убежденного «сепара» не на поднос боеприпасов, например, а на идеологический фронт. Впрочем, окопы у этого фронта все те же - земляные. И спустя полгода это отразилось на Стасе - лицо заострилось, обветрилось. Исчезла благообразность эксперта из телестудии – раньше Стаса часто приглашали федеральные каналы на свои политические ток-шоу.

Стас приехал на Донбасс добровольцем, не дожидаясь мобилизации. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я, по наитию, представлял себе специфику работы замполита-политрука и не ошибся в вопросе:

- Бумажной работы много?

Стас вздохнул:

- Военная бюрократия - самая злая. А есть еще стык бумажной бюрократии и работы с людьми. Общение с родней погибших. Моя обязанность их известить. Представляешь, как это? Иногда, кажется, лучше уж самому «задвухсотиться» (погибнуть. - Ред.)…

Мы помолчали, Стас продолжил:

- Известил, а дальше начинается самое тяжелое. Я «веду» семью, помогаю оформить все выплаты и пособия. Как правило, задним числом начинают требовать все новые и новые справки…

- Что у тебя за бойцы?

- Донецкие «мобики», кто-то успел повоевать в 2014-15-х, кто-то вообще оружие в руки не брал, но сейчас появились ребята с Урала.

- А в работе с бойцами вот в чем твоя задача?

Стас отчеканивает:

- «Донести до личного состава смысл нашей борьбы». Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Но просто с ними быть – мало, нужно показывать, что ты «вывозишь за свои слова», что ты не просто «звиздобол-затейник». Ты не должен врать ребятам и не должен врать самому себе.

Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- И что ты им говоришь?

Стас долго перечисляет за что мы НЕ сражаемся (эти проблемы страны нам всем хорошо известны), а потом доходит до главного - за что бьемся:

- За дедов и за будущее наших детей, за Россию древнюю и еще невиданную. Вообще, у бойцов нет сомнений, если мы не победим, России не станет и нас ждет крайне печальное будущее. Но это нужно проговорить, лишним не будет.

Донбасским ребятам я объясняю, что вы теперь не только за свой дом сражаетесь, а за огромную страну, она теперь ваша.

- А мобилизованным что говоришь?

- Что они сражаются не только за дома боевых товарищей с Донбасса, но и за свои дома. За детей, которые пишут нам письма на фронт. Просто беру и пару писем зачитываю.

А потом, мои же ребята видят, и я им напоминаю - кто к ним приезжает. Тот же Джанго и Лундстрем. Да просто ансамбль самодеятельный из Сибири приезжал, за свой счет, в отпуска! И такие же самодеятельные волонтеры.

- У нас, например, через домовой чат соседи самоорганизовались, - киваю я. - И в редакции есть волонтерская ячейка. А жена моего коллеги, журналиста из «Комсомолки», просто носков навязала и в каждый вложила пачку хороших сигарет, я их развозил зимой по фронту.

- А у меня однокурсник соседей по ростовскому району организовал. Вот мы и имеем постоянный поток народной поддержки, а бойцы это хорошо видят. И понимают, что на снарягу, которую им привезли, бабушки сдавали мятые тысячи, а дорогущие тепловизоры купили бизнесмены. Люди хоть и богатые, но наши, за нас.

БРЕЖНЕВ 2.0

Я говорю Стасу, что по фильмам и книгам, мы немного представляем политработу в Красной армии. В Третьем Рейхе, столкнувшись с нашим институтом политруков и оценив его эффективность, тоже захотели завести себе что-то подобное и стали отправлять на фронт «заслуженных членов НСДАП». Но было поздно. А вот у нынешнего противника как с идеологической работой на передке?

- У них государство Украина «коллективный замполит». Пусть идея превосходства украинской нации бесконечно-ложная и не выдерживает критики, но оформлена она у них четко, двойных толкований не допускает. «Истинные украинцы будут пановать, а остальные на них работать, в свободной от москалей европейской Украине». «Границы 91-го года и захват новых территорий». То есть, для идеологических украинцев все предельно понятно.

- У нас когда возродили замполитов?

- Раньше при СССР – был ГлавПУР, а сейчас Политическое управление армии, появилось в 2018-м, возродили значит. Я - зам. командира роты по военно-политической работе, поэтому обязан «фильтровать», ничего сказать не могу, кроме того, что все в процессе организации. Мою должность в донецких армейских Корпусах ввели, например, полтора месяца назад.

Пока Стас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Кто ты по званию?

- Сейчас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву, первое офицерское звание присваивает министр обороны. Жду.

- Став замполитом, ты пересмотрел военную судьбу Брежнева? - спрашиваю внезапно. - Помню, как любили угорать в Перестройку над его «Малой землей», люди, которые ни разу под артобстрелом не были. А Леонид Ильич в военные годы был настоящий замполит, боевой, не штабной!

- Веришь, к тебе шел и Брежнева вспоминал.

- Часто на передовой бываешь?

- Так Марьинка и есть передовая, очень тяжелая. Мы не штурмовое подразделение, но на штурмы у нас ребята ходят, мы закрепляемся на занятых позициях, нас обстреливают, мы обстреливаем в ответ. Наш блиндаж, через 50 метров уже украинские позиции.

- Были моменты, когда твое присутствие, как политрука, было необходимо?

- У нас одна позиция была в старом капитальном доме, он обвалился, под завалами осталось пятеро, их нужно было вытаскивать, мы слышали их крики. Я руководил группой ребят, разных возрастов, большинство мобилизованные. Я их не знал до этого дня. Мы разбирали этот завал. Пять минут разбираем, потом пережидаем обстрел. Потом прилетает «птичка» начинает на нас что-то сбрасывать. Мне не пришлось говорить какие-то лозунги, убеждать их. Они просто видели, что я работаю, не убегаю и делали тоже самое. Переждали обстрел, я им говорил: «пойдемте, еще поработаем» и они шли. Одного парня спасли, выжил.

Марьинка - это передовая, здесь идут тяжелые бои. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ЗАЧЕМ ЕЩЕ И КАППЕЛАНЫ

Знаю, что Стас верующий. Раньше это звучало бы странно – воцерковленный замполит. Можно было за такое и без партбилета остаться, и без должности. Но времена изменились. Кроме замполитов появилось еще одно отдельное явление – священники на фронте. Они нужны здесь?

- Лишь бы это явление не было формальным. Знаю, что есть структура по взаимодействию армии и РПЦ. И есть просто батюшки, которые приезжают к нам из других городов. Кто по послушанию, кто по душевной потребности. Есть донецкие батюшки. Это в дополнение к штатным капелланам, которые не в каждом полку.

Стас рассказывает историю, про молебен в одном подразделений. Когда в конце службы батюшка начал кропить святой водой, какой-то боец потерял сознание. Стали его приводить в чувство, расстегнули форму, а у него на груди наколка с Бафометом в сатанинской пентаграмме. Стас смеется: «работает Святая вода и Божье слово!». Спрашиваю, возможна ли конкуренция между замполитом и капелланом? Стас такой расклад отвергает:

- На практике все гармонично. Батюшка - это психолог в рясе, а замполит – психолог в форме. Задачи у нас сходные, мы дополняем друг друга. Батюшка утешит, подбодрит, напомнит про жизнь вечную. Замполит – замотивирует, а если нужно – будет примером. Не только верующему, но и атеисту.

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