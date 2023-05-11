Трамп отказался поддерживать Украину и заговорил о мире с Россией: Нанесен серьезный удар по Байдену

Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью Фото: Кадр видео

Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью, в котором еще раз показал, что готов и дальше разносить своих оппонентов с присущей ему харизмой и безжалостностью. «КП» публикует самые острые высказывания бывшего (и, возможно, будущего) хозяина Белого дома.

ОБ УКРАИНЕ

Трамп отказался говорить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Россией.

«Я не думаю о победе или поражении, - сказал он, - Я думаю о том, как все уладить».

Когда экс-президента попросили выбрать сторону, на которой он предпочел бы победить, он снова отказался. «Я хочу, чтобы все перестали умирать», - сказал политик, а затем пообещал «закончить войну за 24 часа».

ОБ ОБВИНЕНИИ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

«Я не знаю эту женщину. Я никогда с ней не встречался. Я понятия не имею, кто она такая», - сказал Трамп о писательнице и журналистке Джин Кэролл, в отношении которой Трамп был признан виновным в попытке изнасилования. После этого он пустился в пространные рассуждения о ее бывшем муже и домашнем питомце, походя назвав свою жертву «сумасшедшей».

На вопрос о том, не повредит ли приговор его репутации среди избирателей-женщин, Трамп заявил, что сомневается в этом.

ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГОСДОЛГЕ

«Если власти не начнут масштабные сокращения, то придется объявить дефолт», - сказал Трамп.

Он предсказал, что демократы «пойдут на уступки» в ходе текущих переговоров о госдолге, но настоял на том, что дефолт будет предпочтительнее, чем продолжение безумных расходов правительства Джо Байдена. «Они тратят деньги, как пьяные матросы», — образно обрисовал ситуацию Дональд Трамп.

О СВОИХ ПРОТИВНИКАХ

Во время выступления Трамп продолжил свою давнюю привычку «обзываться» и дал хлесткие характеристики своим политическим противникам. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси в устах Трампа стала «сумасшедшей женщиной», а губернатора Флориды Рона Десантиса (потенциальный соперник на президентских выборах 2024 года от республиканцев) он прозвал «ДеСантимониусом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Джо Байден: Мы создадим проблемы всему миру

Действующий президент Соединенных Штатов тоже высказался про грозящий стране дефолт, правда в весьма странном ключе, пообещав проблемы всему миру

«Если мы объявим дефолт по нашему долгу, весь мир окажется в беде. Это искусственный кризис. Нет никаких сомнений в способности Америки оплачивать свои счета. Америка - самая сильная экономика в мире, и мы должны ответственно сокращать расходы и снижать дефицит без ненужного кризиса», - застращал Байден.

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