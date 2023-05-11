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В мире11 мая 2023 9:33

Трамп отказался поддерживать Украину и заговорил о мире с Россией: Нанесен серьезный удар по Байдену

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа после избрания президентом
Антон ФОКИН
Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью

Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью

Фото: Кадр видео

Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью, в котором еще раз показал, что готов и дальше разносить своих оппонентов с присущей ему харизмой и безжалостностью. «КП» публикует самые острые высказывания бывшего (и, возможно, будущего) хозяина Белого дома.

ОБ УКРАИНЕ

Трамп отказался говорить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Россией.

«Я не думаю о победе или поражении, - сказал он, - Я думаю о том, как все уладить».

Когда экс-президента попросили выбрать сторону, на которой он предпочел бы победить, он снова отказался. «Я хочу, чтобы все перестали умирать», - сказал политик, а затем пообещал «закончить войну за 24 часа».

ОБ ОБВИНЕНИИ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

«Я не знаю эту женщину. Я никогда с ней не встречался. Я понятия не имею, кто она такая», - сказал Трамп о писательнице и журналистке Джин Кэролл, в отношении которой Трамп был признан виновным в попытке изнасилования. После этого он пустился в пространные рассуждения о ее бывшем муже и домашнем питомце, походя назвав свою жертву «сумасшедшей».

На вопрос о том, не повредит ли приговор его репутации среди избирателей-женщин, Трамп заявил, что сомневается в этом.

ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГОСДОЛГЕ

«Если власти не начнут масштабные сокращения, то придется объявить дефолт», - сказал Трамп.

Он предсказал, что демократы «пойдут на уступки» в ходе текущих переговоров о госдолге, но настоял на том, что дефолт будет предпочтительнее, чем продолжение безумных расходов правительства Джо Байдена. «Они тратят деньги, как пьяные матросы», — образно обрисовал ситуацию Дональд Трамп.

О СВОИХ ПРОТИВНИКАХ

Во время выступления Трамп продолжил свою давнюю привычку «обзываться» и дал хлесткие характеристики своим политическим противникам. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси в устах Трампа стала «сумасшедшей женщиной», а губернатора Флориды Рона Десантиса (потенциальный соперник на президентских выборах 2024 года от республиканцев) он прозвал «ДеСантимониусом».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Джо Байден: Мы создадим проблемы всему миру

Действующий президент Соединенных Штатов тоже высказался про грозящий стране дефолт, правда в весьма странном ключе, пообещав проблемы всему миру

«Если мы объявим дефолт по нашему долгу, весь мир окажется в беде. Это искусственный кризис. Нет никаких сомнений в способности Америки оплачивать свои счета. Америка - самая сильная экономика в мире, и мы должны ответственно сокращать расходы и снижать дефицит без ненужного кризиса», - застращал Байден.

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