Домогался, но не насиловал: Суд признал Трампа виновным по делу Джин Кэролл

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке суд присяжных признал 45-го президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования.

Иск против бизнесмена и политика подала журналистка и писательница Джин Кэролл, которая утверждала, что в 1996 году она помогала Трампу выбрать в универмаге женское нижнее белье для подарка, когда он попытался ее изнасиловать в примерочной.

Эту историю Кэролл описала в своей книге. Трамп, равно как и его адвокаты, заявили, что Кэролл всю историю выдумала, а иск является попыткой подогреть интерес к ее персоне и тем самым поднять книгопродажи. Также ответчик назвал обвинения в свой адрес ложью и в присущей ему манере заявил: «Я говорю это с большим уважением, но она – не мой тип».

Трамп отказался являться в суд для дачи показаний, что допускается в гражданском суде, в который был подан иск.

Сегодня присяжные единогласно решили, что изнасилования не было, однако, сексуальные домогательства имели место быть. И суд постановил, что Трамп должен компенсировать Кэролл $2 миллиона в качестве ущерба на домогательства, и еще $3 миллиона за клевету в ее адрес.

Вердикт возмутил бывшего президента. Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social: «Решение является позорным, продолжением величайшей охотой на ведьм за все время».

Его адвокаты подтвердили, что намерены обжаловать вынесенное судебное решение в вышестоящей инстанции.

И даже если их апелляция будет отвергнута или не будет удовлетворена, дело «Кэролл против Трампа» с юридической точки зрения не помешает Трампу продолжить свою предвыборную кампанию.