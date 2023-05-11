Бабушкины пирожки выйдут боком! Лишний вес у мальчиков в детстве приводит к бесплодию у взрослых

Лишний вес в детстве может обернуться бесплодием во взрослой жизни. Фото: Shutterstock

Ожирение и избыточный вес в детстве грозят бесплодием во взрослом возрасте. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале European Journal of Endocrinology.

Ученые из Германии оценивали бесплодие у более чем 20 000 мужчин, обратившихся в центр репродуктивного здоровья, чтобы излечиться недуга. У 70 процентов причину снижения количества сперматозоидов выяснить так и не удалось.

Однако параллельно с репродуктивными проблемами у современных мужчин врачи – эндокринологи отмечают тенденцию к более широкому распространению детского ожирения. По недавним оценкам ВОЗ, ожирением страдают 39 миллионов детей в мире. По оценкам экспертов, около 60% современных детей вырастут во взрослых с ожирением к 35 годам.

Итальянские исследования также выявили гипотрофию (недоразвитость) яичек почти у четверти молодых мужчин в возрасте 18-19 лет. А значит, их возможность стать отцами в будущем уже подвергается сомнению.

Исследователи из Университета Катании на Сицилии сопоставили данные об объеме яичек, возрасте, индексе массы тела и инсулинорезистентности у 268 детей и подростков. Оказалось, что у мальчиков нормального телосложения объем яичек был в 1,5 раза больше по сравнению с теми, кто страдал избыточным весом или ожирением. А поскольку меньший объем яичек в детском возрасте связан с меньшей выработкой сперматозоидов у взрослого мужчины, снижение веса, нормальная физическая активность и здоровое питание для мальчиков поможет им избежать бесплодия в дальнейшей жизни, делают вывод медики.

- Мы обнаружили, что избыточный вес или ожирение были связаны с меньшим объемом яичек в период полового созревания. Кроме того, было обнаружено, что сопутствующие заболевания, связанные с ожирением, такие как гиперинсулинемия (повышенный уровень инсулина, - прим. ред.) и инсулинорезистентность, влияют на объем яичек в период до и после полового созревания. Поэтому мы предполагаем, что более тщательный контроль массы тела в детском возрасте может представлять собой профилактическую стратегию для поддержания функции яичек в дальнейшей жизни, - говорит ведущий исследователь Росселла Каннарелла, доктор медицины из Университета Катании в Италии.

Распространенность мужского бесплодия растет. За последние 40 лет среднее количество сперматозоидов у мужчин во всем мире сократилось вдвое (!) без видимых причин, говорит эксперт.

Ранее сайт KP.RU уже писал о том, что проблема бесплодия актуальна и для России. Среди основных причин мужского бесплодия врач - андролог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Роман Роживанов назвал стремительно «молодеющее» ожирение и малоподвижный образ жизни.

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