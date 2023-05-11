Половина россиян хотела бы провести отпуск в Грузии после открытия границ

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Накануне Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией. Эта новость так обрадовала россиян, что спрос на авиабилеты мгновенно вырос в семь раз. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что посетит эту южную страну хотят больше половины опрошенных.

24% россиян рассказали, что никогда не были в Грузии, но очень хотели бы там побывать. И возможно сейчас, когда прямое авиасообщение запустят, и путевки станут более доступными, они, наконец, смогут исполнить свою мечту.

Еще 12% также хотят посетить Грузию, респонденты отмечают, что там особая атмосфера: красивая природа, хорошие люди, вкусная еда.

«Очень хорошая новость. Грузия - хорошая страна: и культура, и люди», - говорит участница опроса.

9% тоже хотят побывать в Грузии, но признаются, что ключевым для них является финансовый вопрос. Если путевки и билеты будут доступными, они, с радостью, отправятся туда отдыхать.

«Если полеты будут регулярными и доступными, обязательно съездим. Очень красивая страна, много храмов, монастырей», - делится респондент.

5% россиян говорят, что самая большая проблема для них – заграничный паспорт. Вот если в Грузию когда-нибудь начнут пускать по внутреннему паспорту, то они, с удовольствием, посетят и Тбилиси, и Батуми.

1% опрошенных заявили, что и раньше были в Грузии, причем не один раз, и, конечно, хотят побывать там снова.

«Мы были в Грузии, очень красиво там, хочу еще», - улыбается участница опроса.

«В советское время была в Грузии по профсоюзной турпутевке. Мне там очень понравилось, особенно древний пещерный город Вардзиа! Сейчас об этом замечательном времени напоминают фото», - вспоминает другая.

А вот 49% россиян заявили, что в Грузию ехать не собираются. Многие отметили, что хотя страна эта прекрасна, и люди там хорошие. Но правительство их не очень дружелюбно к россиянам, поэтому пока ехать туда может быть небезопасно, опасаются участники исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,4 тысячи человек.

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