Авиасообщение с Грузией открыто: Когда появятся прямые рейсы и сколько их будет

Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно
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Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Для любителей путешествий новость, безусловно, хорошая. Остается понять, когда, с кем и на чем туда реально можно будет улететь.
Достоверной информации на этот счет пока мало. Ведь недостаточно убрать введенные несколько лет назад ограничения. Конкретные авиакомпании должны подать заявки и получить допуски от авиавластей обеих стран — то есть от нашей Росавиации и аналогичной грузинской службы.
В Ассоциации туроператоров России надеются, что все формальности будут утрясены в течение месяца, если стороны не выставят «жестких условий».
Мы попробовали разобраться, на каких условиях полеты могут возобновиться хотя бы теоретически.
Как сообщил наш Минтранс, подготовка к восстановлению авиасообщения уже идет.
- Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства, - утверждают в ведомстве.
Как поясняют эксперты, раз называются именно такие цифры — значит, некие переговоры с грузинской стороной уже состоялись.
В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что к полетам будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под санкции. По ее словам, пока никакие разрешения не выдавались, поскольку официальных запросов на рейсы из России не поступало.
Госдепартамент США уже припугнул Грузию возможными санкциями в случае возобновления полетов туда российских авиакомпаний. Если прочитать заявление Госдепа внимательнее, там идет речь о конкретных возможных «нарушениях» - обслуживании российских самолетов, которые попали под американский импортный и экспортный контроль (разновидность американских санкций). Это самолеты, произведенные в США, или где более 25% американских комплектующих (под эти ограничения подпадают не только «Боинги», но и многие «Эйрбасы»). Их запрещено обслуживать в третьих странах.
Кроме того, США вводили экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля. То есть за то, что эти авиакомпании не послушались американцев и продолжили закупать где-то запчасти к «санкционным» самолетам и их обслуживать.
Вспомним, что санкциями за несоблюдение этих санкций США уже грозили ряду других стран, в том числе Турции. Тем не менее российские авиакомпании туда летают.
Сложнее с Евросоюзом. Там уже напомнили Грузии, что она вообще-то хочет в ЕС. И призвали в связи с этим присоединиться к европейским авиасанкциям против России. То есть вообще закрыть для нашей страны свое воздушное пространство и никакие российские самолеты не пускать.
Есть и еще одно осложнение. Двадцать российских авиакомпаний внесены Еврокомиссией в «черный список» по авиабезопасности, поскольку их самолеты не соответствуют международным стандартам. Под нарушением международных стандартов подразумевается двойная регистрация ряда российских самолетов-иномарок, взятых в лизинг у западных компаний. То есть самолет зарегистрирован в российском реестре и в то же время — в бермудском или ирландском. По международным нормам, так не полагается — за самолет должно отвечать какое-то одно конкретное государство. С «черным списком» Грузия, скорее всего, сверяться будет — во избежание лишних проблем со страховками и т.п.
Как следует из заявления Минтранса, те, у кого есть отечественные самолеты. То есть «Суперджеты». Это логично — они не под какие «самолетные» санкции не подпадают. Из более-менее крупных авиакомпаний, приличный парк «Суперджетов» - у «России»(но она в «черном списке» Еврокомиссии), а также у «Ред Вингс» и «Азимута».
Так что выбор не очень велик.
Пока готовился этот материал, тайна и вовсе приоткрылась. Росавиация опубликовала материалы к заседанию межведомственной комиссии, которая выдает допуски авиакомпаниям на новые маршруты. Из них вытекает, что претендент на полеты в Тбилиси сейчас один - «Ред Вингс». Компания хотела бы - пока на временной основе — летать туда из Москвы, Самары и Казани. Из Москвы перевозчик просит21 рейс в неделю (это максимально возможное их количество, в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Грузией, которое остается в силе), из Самары и Казани — по семь рейсов.
Важный момент: допуск — это только разрешение на полет по определенному маршруту с определенной максимальной частотой. Вовсе не факт, что авиакомпания именно с такой частотой сразу куда-то полетит. Поэтому ориентироваться лучше на цифры из заявления Минтранса, которые менее оптимистичны: семь раз в неделю из Москвы.
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