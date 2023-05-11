Авиасообщение с Грузией открыто: Когда появятся прямые рейсы и сколько их будет

Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно Фото: Shutterstock

Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Для любителей путешествий новость, безусловно, хорошая. Остается понять, когда, с кем и на чем туда реально можно будет улететь.

Достоверной информации на этот счет пока мало. Ведь недостаточно убрать введенные несколько лет назад ограничения. Конкретные авиакомпании должны подать заявки и получить допуски от авиавластей обеих стран — то есть от нашей Росавиации и аналогичной грузинской службы.

В Ассоциации туроператоров России надеются, что все формальности будут утрясены в течение месяца, если стороны не выставят «жестких условий».

Мы попробовали разобраться, на каких условиях полеты могут возобновиться хотя бы теоретически.

«ПОДГОТОВКА ВЕДЕТСЯ»

Как сообщил наш Минтранс, подготовка к восстановлению авиасообщения уже идет.

- Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства, - утверждают в ведомстве.

Как поясняют эксперты, раз называются именно такие цифры — значит, некие переговоры с грузинской стороной уже состоялись.

В свою очередь, замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что к полетам будут допущены только те российские авиакомпании, которые не попали под санкции. По ее словам, пока никакие разрешения не выдавались, поскольку официальных запросов на рейсы из России не поступало.

О КАКИХ САНКЦИЯХ РЕЧЬ

Госдепартамент США уже припугнул Грузию возможными санкциями в случае возобновления полетов туда российских авиакомпаний. Если прочитать заявление Госдепа внимательнее, там идет речь о конкретных возможных «нарушениях» - обслуживании российских самолетов, которые попали под американский импортный и экспортный контроль (разновидность американских санкций). Это самолеты, произведенные в США, или где более 25% американских комплектующих (под эти ограничения подпадают не только «Боинги», но и многие «Эйрбасы»). Их запрещено обслуживать в третьих странах.

Кроме того, США вводили экспортные санкции против российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля. То есть за то, что эти авиакомпании не послушались американцев и продолжили закупать где-то запчасти к «санкционным» самолетам и их обслуживать.

Вспомним, что санкциями за несоблюдение этих санкций США уже грозили ряду других стран, в том числе Турции. Тем не менее российские авиакомпании туда летают.

Сложнее с Евросоюзом. Там уже напомнили Грузии, что она вообще-то хочет в ЕС. И призвали в связи с этим присоединиться к европейским авиасанкциям против России. То есть вообще закрыть для нашей страны свое воздушное пространство и никакие российские самолеты не пускать.

Есть и еще одно осложнение. Двадцать российских авиакомпаний внесены Еврокомиссией в «черный список» по авиабезопасности, поскольку их самолеты не соответствуют международным стандартам. Под нарушением международных стандартов подразумевается двойная регистрация ряда российских самолетов-иномарок, взятых в лизинг у западных компаний. То есть самолет зарегистрирован в российском реестре и в то же время — в бермудском или ирландском. По международным нормам, так не полагается — за самолет должно отвечать какое-то одно конкретное государство. С «черным списком» Грузия, скорее всего, сверяться будет — во избежание лишних проблем со страховками и т.п.

ТАК КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ МОГУТ ЛЕТЕТЬ В ТБИЛИСИ?

Как следует из заявления Минтранса, те, у кого есть отечественные самолеты. То есть «Суперджеты». Это логично — они не под какие «самолетные» санкции не подпадают. Из более-менее крупных авиакомпаний, приличный парк «Суперджетов» - у «России»(но она в «черном списке» Еврокомиссии), а также у «Ред Вингс» и «Азимута».

Так что выбор не очень велик.

Пока готовился этот материал, тайна и вовсе приоткрылась. Росавиация опубликовала материалы к заседанию межведомственной комиссии, которая выдает допуски авиакомпаниям на новые маршруты. Из них вытекает, что претендент на полеты в Тбилиси сейчас один - «Ред Вингс». Компания хотела бы - пока на временной основе — летать туда из Москвы, Самары и Казани. Из Москвы перевозчик просит21 рейс в неделю (это максимально возможное их количество, в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Грузией, которое остается в силе), из Самары и Казани — по семь рейсов.

Важный момент: допуск — это только разрешение на полет по определенному маршруту с определенной максимальной частотой. Вовсе не факт, что авиакомпания именно с такой частотой сразу куда-то полетит. Поэтому ориентироваться лучше на цифры из заявления Минтранса, которые менее оптимистичны: семь раз в неделю из Москвы.

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