Операция «Щит и стрела»: чего ждать от нового обострения между Израилем и арабами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что целью антитеррористической операции являются только и исключительно лидеры боевиков Фото: REUTERS

В ночь на 9 мая Израиль объявил о начале специальной военной операции «Щит и стрела» против лидеров «Исламского джихада»* в Газе. Небольшие военные операции в секторе — практически ежегодное явление, общий сценарий одинаковый: в ответ на какое-то политическое событие или очередное притеснение палестинцев, одна из военизированных организаций начинает обстрел из Газы пустынных территорий на юге Израиля; Израиль намечает себе цели и начинает военную операцию. Мировое сообщество выносит очередную осуждающую резолюцию, но не предпринимает никаких серьезных шагов и тем более санкций. Израиль завершает спецоперацию и объявляет об успешном уничтожении намеченных в этот раз целей. Задачи полностью искоренить террор в секторе уже много лет не возникает, поскольку нет приемлемого политического решения для оккупированных территорий и их населения.

Вот и в этот раз Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что целью антитеррористической операции являются только и исключительно лидеры боевиков «Исламского Джихада»* (в прошлый раз это были туннели ХАМАСа), а сам ХАМАС (более крупная и популярная палестинская организация, имеющая также несколько боевых подразделений) может ни о чем не беспокоиться и не вступать в битву. Причем само объявление в этот раз было постфактум на общей пресс-конференции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, начальника генерального штаба Герци Ха-Леви и главы общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара. К этому моменту уже были ликвидированы 3 боевиков, (ответственных за теракты и обстрелы израильской территории), а от израильских снарядов погибли 15 человек (среди убитых есть женщины и несовершеннолетние, а также директор реабилитационной клиники доктор Джамал Абу Хасван, палестинец с российским гражданством — ракета попала в его квартиру, погибла вся семья, включая жену и взрослого сына). Не менее 20 мирных жителей густонаселенной Газы получили ранения, некоторые из пострадавших — в тяжелом или критическом состоянии.

Однако начальник генштаба, генерал-лейтенант Ха-Леви на пресс-конференции особо подчеркнул, что операция была проведена с минимально возможными жертвами среди гражданского населения, и, если бы была возможность снизить их количество, это было бы сделано. То есть командование признало неизбежные жертвы среди гражданских и все равно сочло необходимым провести эту операцию.

Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов «Исламского джихада»*. Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно. Ракетные обстрелы из Газы начались после 11 утра, за сутки были выпущены сотни ракет, ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе. Тут надо заметить, что когда вы слышите «израильские ракеты» и «палестинские ракеты» — это вовсе не одно и то же. Сектор Газы уже много лет живет в тотальной израильской блокаде, никакие поставки фабрично произведенных вооружений калибра больше пулемета туда невозможны (что-то мелкое иногда протаскивают по туннелям из Египта). Все «ракеты» палестинцы производят на месте кустарным способом. Товарные поставки всего, что может быть как-то приспособлено для военных целей — включая бетон и цемент — жестко регламентируются Израилем. Так что палестинские ракеты — это, в основном, кусок водопроводной трубы, начиненный чем придется, у них нет боеголовки, поэтому от их падения ущерб невелик, нет взрывов и пожаров. Израильтяне настолько их не боятся, что вчера, несмотря на угрозу ракетных обстрелов из Газы, около 40 тысяч зрителей собрались в парке Яркон, на концерт Авива Гефена. Все было согласовано со Службой тыла. Перед началом концерта огласили рекомендации на случай сигнала тревоги: лечь на землю и прикрыть голову руками.

Около четверти палестинских ракет взрывается во время пуска или сразу после, регулярно подвергая опасности своих же соседей-палестинцев в приграничных районах, еще половина летит в поля юга Израиля, их даже не сбивают, поскольку незачем.

Остальные перехватывает система «Железный купол» и впервые опробованная новая система ПРО «Праща Давида». Но иногда бывают и точные попадания, так вчера, 11 мая в результате прямого попадания в квартиру в жилом доме в Реховоте (пригород Тель-Авива) погибла женщина, несколько человек получили легкие ранения.

Всего за время проведения операции «Щит и стрела» в секторе Газы в результате ударов ЦАХАЛа и вследствие падения ракет, выпущенных местными боевиками, погибли более 30 мирных палестинцев, около ста получили ранения.

Уже более суток все ждут объявления о прекращении огня — так обычно по сценарию. Источники в Египте сообщают, что переговоры о прекращении огня, проходящие с участием президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, короля Иордании Абдаллы II и госсекретаря США Энтони Блинкена, натолкнулись на «препятствие», характер которого не уточняется.

Для израильского правительства важно продемонстрировать свою крайнюю решительность для внутреннего избирателя и коллег по коалиции, но не слишком перегнуть палку на внешнем треке, в момент, когда личные отношения Биньямина Нетаньяху с американской администрацией находятся на самом низком уровне за всю историю, а внутри ждут нерешенные, а только отложенные на потом реальные проблемы, связанные с несколькими реформами и дикой дороговизной жизни. Если все пойдет по плану и удастся избежать новой эскалации, а беспорядки не перекинутся в Иудею и Самарию, где тоже проводятся лихие точечные ликвидации, то в ближайшие дни все вернется на круги своя, и до наступления июльской жары граждане Израиля будут выходить на про- и анти- правительственные митинги и платить за базисные продукты на 10-15% больше.

«Арабы — те же арабы, а море — то же море», — сказал когда-то Ицхак Шамир.

«Исламский джихад»* - запрещенная в РФ организация