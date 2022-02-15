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В мире15 февраля 2022 9:42

Израиль запретил поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину

Ynet: Израиль запретил поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Власти Израиля запретили поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину

Власти Израиля запретили поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Израиля запретили Соединенным Штатам Америки поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину, чтобы не портить отношения с Россией. Об этом сообщило местное издание Ynet.

- Начиная с лета прошлого года Израиль предпринял серию шагов, пытаясь предотвратить столкновение с американцами и с украинцами по этому делу, и сумел снять этот вопрос (о передаче «Железного купола» Украине) с повестки дня, — говорится в публикации издания.

В Киеве были разочарованы такой позицией. Отмечается, что американские власти поняли потребность Израиля действовать осторожно, поэтому действовали в данном вопросе «деликатно и ответственно».

В начале февраля 2022 года появилась информация, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК «Спайк». Уточнялось, что условие было выдвинуто еще в декабре 2021 года. Издание Breaking Defense так же предполагало, что запрет был введен, чтобы не портить отношения с властями России.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на требование посла Украины в Германии Андрея Мельника по поводу поставок 12 тысяч противотанковых ракет из-за скобы существующей угрозы «вторжения России». Как отметили многие комментаторы, дипломат уже не впервые ведет себя наглым образом, а самим властям Киева хорошо было бы вспомнить, в первую очередь, о собственных обязательствах.