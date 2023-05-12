Фото: предоставлено пресс-службой

АО «Кама» представила первый российский электромобиль "Атом".

«Это первый электромобиль, созданный с нуля в России», - сообщили KP.RU в пресс-службе предприятия. Машина будет настолько нашпигована электроникой и цифровизирована, что ее впору называть гаджетом с колесами. Один монитор на баранке (рулевом колесе) чего стоит. Кнопки управления предполагали делать сенсорные, но скорее всего, в серийных машинах придут к более привычному осязаемому варианту.

Все версии будут оснащены самыми современными функциями помощи водителю - удержание полосы, ассистент парковки, распознаванием дорожных знаков, активный круиз-контроль.

«Это позволит сократить количество ДТП, а также создаст комфорт и безопасность водителям, не являющимся опытными профессионалами», - сообщили на предприятии.

По внешности первый российский электромобиль "Атом"- что-то между паркетничком и хетчбэком, с коротким, как бы приплюснутым капотом. По размерам небольшой - классаA/B, зато по оснащенности и комфорту — как C/D. Будет он поначалу заднеприводным, но конструкция предусматривает и возможность полного привода. В зависимости от назначения внутри он будет выглядеть по-разному. В каких-то версиях будет больше места для багажа, в других — полноценные два ряда сидений.

Фото: предоставлено пресс-службой

Главная особенность этого автомобиля — он будет внешне одинаковый для всех версий, братья-близнецы с одинаковым размерами. С одной стороны, такая однотипность позволит снизить себестоимость, с другой, дорогие версии внешне ничем не будут отличаться от тех, что попроще. Обидно. Зато есть небывалая фишечка — двери открываются распашонкой: передняя вперед, а задняя назад. Для защиты от взлома, угона и хакерских атак машина будет оснащена антивирусом — как водится, от «Лаборатории Касперского».

Фото: предоставлено пресс-службой

Купить «Атом» можно будет в середине 2025 г. - когда начнется его серийное производство. Площадка, где будет производиться новинка, пока еще не определена. Возможно, это будет бывший завод Ford в Набережных Челнах, возможно, производство выведут в Китай. Последний вариант маловероятен, поскольку при одинаковых объемах производства в Китае затраты выше — в частности, на производстве там более высокие зарплаты, чем в России.

Цену российского электромобиля "Атом" разработчики пока не сообщают.

- Цена должна быть конкурентоспособной, - иначе эту машину просто не будут покупать, - сказал kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Если говорить в сегодняшних ценах, то это от 2 млн руб. А вообще в стране намечается очень высокая конкуренция на рынке электромобилей, и все они стоят довольно дорого. «Evolute i-Pro», например, около 3 млн руб., «Москвич 3е» — 3,5 млн.

Как сообщает агентство «Автостат», в 2023 г. российские автозаводы планируют увеличить производство электромобилей в 9 раз по сравнению с 2022 г., суммарно выпустив 18529 электромобилей. В 2024 г. планируется выдать до 36096 «электричек», а в 2025 году – 52673.

Фото: предоставлено пресс-службой

Российский автомобиль "Атом": характеристики электромобиля

Длина/ширина/высота, мм 3995/1780/1615

Объем багажного отделения, л 300–350

Запас хода, км 500

Разгон до 100 км/час, сек 7–8

Макс. Скорость, км/ч 170