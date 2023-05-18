В Сочи открылся обновленный магазин REDMOND

Компания REDMOND продолжает реновацию своих фирменных магазинов. Фото предоставлены пресс-службой REDMOND.

История появления бренда в курортной столице России насчитывает уже почти десять лет. Первый фирменный магазин REDMOND Smart Home появился в Сочи в олимпийском 2014 году. Местом дислокации бренда стал «Моремолл». Сегодня это крупнейший в Сочи торгово-развлекательный центр, расположенный на пересечении главных транспортных магистралей города – улиц Донской и Новая Заря.

Продукция торговой марки REDMOND приобрела среди сочинцев поистине народную любовь – каждый день магазин посещают сотни покупателей. В этом году было принято решение обновить магазин. Новый интерьер выполнен в современном стиле, где контрастные цвета оттеняются неоновой подсветкой. Заметно улучшился ассортимент нового магазина – его витрины украсились новыми флагманскими моделями техники REDMOND.

Руководитель департамента фирменной и сетевой розницы REDMOND Семен Малышев:

«Мы всегда находим возможности меняться и двигаться вперёд. Новый стиль наших магазинов отличается не только футуристичным дизайном, но и новым подходом к презентации товара. Теперь это не просто помещение с полками, а высокотехнологичное пространство, которое позволяет оценить технику в интерьере современного дома».

В ознаменование своего обновления магазин REDMOND Smart Home три дня работал в формате праздничной презентации. Каждый посетитель с 6 по 8 мая мог приобрести технику со скидкой, получить в подарок модный кухонный аксессуар, а также попробовать вкусные венские вафли, приготовленные на электрогриле REDMOND. На три дня магазин бытовой техники превратился в уютный гостеприимный дом.

В ближайших планах компании REDMOND не только обновление уже работающих магазинов, но и открытие новых. Присутствие бренда предполагается заметно расширить в Москве, Краснодаре и Волгограде.

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