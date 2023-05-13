Скандалы предвыборной гонки в Турции: подставное порновидео, перерывы на рекламу и проститутка-кандидат

Действующий глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президентские выборы в Турции вступили в завершающую стадию: завтра избиратели отправятся на участки.

За пост главы государства фактическая борьба развернется между действующим главой Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителем объединенной оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Всего в бюллетенях будут значиться четыре имени, в том числе и имя лидера Партии Отчизны Мухаррема Индже, накануне решившего прекратить борьбу.

Индже объяснил внезапный сход с дистанции неким сильным давлением, оказываемым на него. На деле же, причиной стал скандал, связанный с появлением в Сети интимных фото и видео политика. Сам Индже настаивает, что все они поддельные.

«Поддельные счета, поддельные видео, фотографии... Они взяли видео с израильского порносайта и добавили туда мое лицо. К сожалению, некоторые в Турции поделились ими ради того, чтобы быть в так называемой оппозиции», – пожаловался он.

Этот скандал рикошетом ударил и по Эрдогану, поскольку избиратели Индже пополнят электорат Кылычдароглу. И уже сейчас результаты некоторых опросов предсказывают победу оппозиции уже в первом туре.

Действующий президент страны, похоже, понимает, что такой исход не исключен. Он даже высказался о возможном проигрыше, пообещав в таком случае покинуть свой пост в соответствии с законом. «Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — сказал Эрдоган.

Пока же кандидаты используют все возможности донести свою позицию до избирателей. Так, Эрдоган установил своеобразный рекорд, дав интервью одновременно 14-и СМИ, в числе которых были основные турецкие телеканалы, транслировавшие разговор с главой государства в прямом эфире.

А Кылычдароглу пришлось в этот день довольствоваться беседой в эфире всего лишь одного ТВ-канала, да и то интервью прерывалось на рекламные паузы. Такой дисбаланс его сильно возмутил, и оппозиционер пообещал туркам в случае своей победы такую демократию, при которой они «никогда не увидят одинаковый контент на разных телеканалах».

Завтра в Турции также будут выбирать и новый состав парламента, выборы в который также обещают избирателям много неожиданностей. Так, в одном из округов Стамбула Рабочей партией Турции в парламент выдвинута актриса и политик, женщина-трансгендер, бывшая проститутка Зейнеп Эсмерай Озадикти.

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