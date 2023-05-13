Памятник китаянки героям СВО будут возить по стране

9 Мая в парке Победы на Поклонной горе в Москве открыли скульптуру «Долг и миссия». Работа - финалист конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Трехметрового солдата с шевроном Z на бронежилете и богатырским мечом создала китаянка Ван Юйси (на фото).

Мастеру 33 года, в Россию она приехала в 18 лет. Сначала выучилась в Санкт-Петербурге в Академии художеств, сейчас - аспирантка московского РГУ им. Косыгина, изучает искусствоведение. Про конкурс ей рассказал научный руководитель. Ранее Ван занималась только живописью. Но ударилась в цифровое моделирование и создала эскиз работы. Говорит, на все ушло три недели.

- Работа создана в память о тех, кто сражался за Родину. Я использовала суровый стиль, чтобы выразить могучий образ и героический дух солдат. Надеюсь, эта скульптура вдохновит больше людей проявлять отвагу и самоотверженность, чтобы сделать больший вклад на благо Родины, - рассказала автор скульптор.

В работе явно читаются мотивы триптиха «Тыл - фронту» (Магнитогорск, парк Победы), «Родина-мать зовет!» (Волгоград, Мамаев курган) и «Воин-освободитель» (Берлин, Трептов-парк). Ван Юйси и сама подтверждает: вдохновлялась советскими памятниками. А еще в интернете нашла сайт с портретами героев СВО (к слову, такой проект есть и у «Комсомолки» - Герои «Операции Z»). Долго листала фотоленту и выбрала благородные типажи, которые и объединила в образе защитника.

Скульптура не отлита, она создана на российском 3D-принтере для арт-печати. В такое устройство ставят катушки с проволокой. Принтер плавит ее, а затем слой за слоем выкладывает металлом памятник - снизу вверх. За час печатается от 1,5 до 3 кило скульптуры. Зависит от толщины стенок. Для сравнения: фигура ростом 1,8 метра весит около 80 кг.

- Когда я увидел финальный результат, сказал: «Да. Эта скульптура должна стоять у нас здесь - в Музее «Главные оружейные реликвии армии» - филиале Музея Победы». И еще я очень удивился, когда узнал имя автора. Это потрясающе, что Россию и Китай по-прежнему объединяет общая история, - поделился директор музея Андрей Батурин.

Второе место в конкурсе взял 18-летний Павел Заикин из Воронежа. На его работе солдат простирает в небо сияющую звезду. Однако боец уже по пояс в черном болоте, куда его затягивают руки врагов. Третье место у Алексея Силуанова и его многомерной композиции «Детям Донбасса». Финалистов поощрили денежными призами. А если кто из меценатов надумает установить памятник, эскизы готовы, технология печати отработана.

До конца августа скульптура-победитель за авторством Ван Юйси будет стоять в музее «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии») в парке Победы. А после отправиться в «турне» по стране. Автор монумента идею одобрила - хочет, чтобы как можно больше людей увидели работу.