Алла Пугачева в Москве успела решить проблемы за четыре дня

Пугачева пробыла в Москве 4 дня, улетела одна — без мамы Юдашкина. Фото: из социальной сети

74-летняя Алла Пугачева побывала в Москве в мае 2023 года. Приезд певицы из Израиля обсуждают до сих пор – это событие спровоцировало множество слухов. KP.RU рассказывает подробности визита Пугачевой.

Приезд в Москву был незапланированный – Пугачева прилетела на похороны близкого друга художника-модельера Валентина Юдашкина. Артистка прибыла в Россию за 2 дня до похорон. Некоторые подробности пребывания Пугачевой рассказал kp.ru столичный продюсер: «Улетела она одна, а не с мамой Валентина, как сообщают. В Москве по гостям Алла не ездила – к ней в деревню приезжали друзья. Кроме того, решались какие-то текущие вопросы с юристами».

В Тель-Авив Пугачева прилетела и улетела израильской авиакомпанией El Al – регулярным рейсом, бизнес-классом (цена билета в одну сторону бизнес-классом 240 тыс. руб.). Сюда певица прилетела с мамой Юдашкина: 77-летняя Раиса Петровна давно живет в Израиле, где единственный сын купил ей дом. Назад Пугачева улетала утром 7 мая (похороны модельера прошли 6 мая) одна – ее провожал водитель-охранник. В аэропорту Тель-Авива, наверняка, встречал израильский семейный водитель-охранник – так как суббота единственный выходной день в частной школе, где учатся дети Пугачевой 9-летние Лиза и Гарри Галкины. Поэтому водитель (он же охранник) свободен, а без его сопровождения Пугачева не рискует появляться в общественных местах.

Что касается российской недвижимости Пугачевой, то пока квартиры она не продает – также как ее муж даже не выставлял на продажу свой экзотический дом-замок в подмосковной деревне Грязь. Алла Борисовна останавливалась в мае как раз в этом замке – здесь она жила с мужем и детьми до отъезда год назад в Израиль. Но собственник у дома один – муж Пугачевой. За самой Аллой Пугачевой в Москве числятся сразу несколько объектов недвижимости. Есть квартира площадью 300 кв м - в Филипповском переулке, рыночная стоимость жилья такой площади в этом районе начинается от 290 млн. руб. Также у певицы в собственности два земельных участка: площадью 1200 кв м (ДНП «Творчество», поселок Первомайский) – цена от 10 млн. руб; площадью 882 кв м в деревне Бережки Солнечногорском районе – цена от 2 млн. руб. Кстати, израильский дом, где живет Пугачева с семьей находится в Герцлии (10 км от аэропорта Тель-Авива) на побережье Средиземного моря, купил заграничную недвижимость муж певицы. У всех членов семьи есть теперь израильское гражданство.

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