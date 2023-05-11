Телеведущий Владимир Соловьев возмутился возвращению Аллы Пугачевой в Россию

3 мая Пугачева вернулась в Россию и приехала на похороны Юдашкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился беспрепятственным возвращением Аллы Пугачевой в Россию. Также Соловьева смутило то, что многие люди тепло приветствовали артистку.

“По телевизору ее еще покажите. <...> Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь”, – возмутился ведущий. Он напомнил, что артистка в конце августа уехала из страны.

“Вернулась некто Пугачева. Ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce. Чтобы нас опять поучать? <...> Вернулась, чтобы детей в школу отправить?”, – удивился Соловьев. Также он обвинил Пугачеву в незаконном обогащении за поддержку “разнообразных политических кандидатов” в 1990-е годы.

Напомним, Алла Пугачева, после признания ее мужа иноагентом, обратилась к чиновникам с просьбой о включении ее в список иностранных агентов вслед за мужем.

Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой заявил, что артистка не будет признана иностранным агентом, вместо этого ее ждет лишь жесткое моральное осуждение со стороны рядовых россиян за ее общественно-политическую позицию. По его мнению, Пугачева в последнее время окончательно "утратила связь с реальностью".

3 мая Алла Пугачева прилетела из Израиля в Россию, чтобы проститься с близким другом Валентином Юдашкиным.