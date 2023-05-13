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Политика13 мая 2023 18:44

Начали с "Призрака Киева", а закончат призраком Украины: В Незалежной радуются, глядя на то, как погибает их страна

То ли не понимают, то ли считают, что заслужила такое
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Падение ВВП Украины стало итогом руководства страной Зеленским.

Падение ВВП Украины стало итогом руководства страной Зеленским.

Фото: REUTERS

Украинский политолог Юрий Романенко опубликовал статистику роста ВВП с 2000-го по 2020-й годы. Цифры впечатляют – на первом месте КНР – 1266%, на втором Россия – 466%, Индия – 440%... США, кстати, всего 108,7%, но там изначально был объем ВВП такой, что будь здоров. И так далее, вплоть до Аргентины и Японии на нижних строчках списка.

Характерна реакция на эти данные его украинских подписчиков.

- Странное место России в этом списке.

- Да как всегда, пробашляли и купили место, обычное дело.

- А мы тут где?

- Ну ничего, это мы в поддавки играли, мы сейчас все замутим в экономике и ракетой взлетим в верх списка на репарациях, контрибуциях, инвестициях…

Удивительные люди! Это если мягко выражаться. Как всегда, мечты о репарациях и контрибуциях, гигантском экономическом росте из ничего и прочие думки, которыми богатеют на Украине практически поголовно. И полное игнорирование реальности. Которая столь ужасающа, что даже цифры, кажется, дрожат от страха.

По официальным данным Укрстата, который откровенно врет в сторону приукрашивания действительности, экономика Незалежной рухнула в прошлом году на 30%, экспорт сократился на 40%, промышленность оказалась близко к пикированию до уровня 45-40% от объема производства в 2021-м, а строительные отрасли и с ними связанные сократились на две трети – более, чем на 66%. В нынешнем году ситуация будет еще хуже. Падение будет уже не от уровня 2021-го, а от 2022-го.

Единственное, за счет чего Украина сейчас еще существует – западное финансирование. Но и страны-союзники, и МВФ, финансируя Незалежную, лишь увеличивают ее задолженность. Госдолг Украины, как рассчитал МВФ, вырастет за 10 лет с нынешних 112 млрд. долларов до 215 млрд. И это тоже сильно приукрашенные расчеты, поскольку уже этот год Украина имеет все шансы закончить с долгом в 180-200 миллиардов "зеленых". Собственно говоря, сам МВФ и опроверг же свои расчеты, потому что посчитал, что в ближайшие 10 лет Киев будет залезать в долги примерно на 35 млрд. долларов ежегодно.

Конфедерация работодателей Украины сообщила, что за время боевых действий, трудовой потенциал страны упал ниже, чем у капитулировавшей в 1945 году Германии. До начала СВО Украина имела 17,4 человек трудоспособного населения. Примерно 1 миллион украинцев забрала мобилизация, а 4,5 миллиона выехали с Украины. 5,5 миллиона человек из 17,4 млн – это треть, дамы и господа. Треть трудоспособного населения исчезла с Украины. С такими качественными и количественными демографическими показателями у страны остается только один путь – на кладбище.

Кстати, эти тенденции отмечались на Украине и до начала российской Специальной военной операции. Она лишь подстегнула их, как катализатор, и украинская телега понеслась вскачь, вытряхивая своих пассажиров на всех ухабах.

Плакать надо от такой картины, которая стала итогом руководства страной Зеленским. А они смеются каждому убитому русскому, радуются, мечтают о репарациях. Как недоразвитые детишки в заведении для умственно отсталых, которые заходятся в беспричинном смехе на каждый показанный им мизинчик. И главный у них – такой же странный, который так и не понял, что убил свою страну, а ездит по заграницам, фотографируется и услужливо гыгыкает. Начали с "Призрака Киева", а закончат призраком Украины. Заслужили. Добились.

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