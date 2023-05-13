Начали с "Призрака Киева", а закончат призраком Украины: В Незалежной радуются, глядя на то, как погибает их страна

Падение ВВП Украины стало итогом руководства страной Зеленским. Фото: REUTERS

Украинский политолог Юрий Романенко опубликовал статистику роста ВВП с 2000-го по 2020-й годы. Цифры впечатляют – на первом месте КНР – 1266%, на втором Россия – 466%, Индия – 440%... США, кстати, всего 108,7%, но там изначально был объем ВВП такой, что будь здоров. И так далее, вплоть до Аргентины и Японии на нижних строчках списка.

Характерна реакция на эти данные его украинских подписчиков.

- Странное место России в этом списке.

- Да как всегда, пробашляли и купили место, обычное дело.

- А мы тут где?

- Ну ничего, это мы в поддавки играли, мы сейчас все замутим в экономике и ракетой взлетим в верх списка на репарациях, контрибуциях, инвестициях…

Удивительные люди! Это если мягко выражаться. Как всегда, мечты о репарациях и контрибуциях, гигантском экономическом росте из ничего и прочие думки, которыми богатеют на Украине практически поголовно. И полное игнорирование реальности. Которая столь ужасающа, что даже цифры, кажется, дрожат от страха.

По официальным данным Укрстата, который откровенно врет в сторону приукрашивания действительности, экономика Незалежной рухнула в прошлом году на 30%, экспорт сократился на 40%, промышленность оказалась близко к пикированию до уровня 45-40% от объема производства в 2021-м, а строительные отрасли и с ними связанные сократились на две трети – более, чем на 66%. В нынешнем году ситуация будет еще хуже. Падение будет уже не от уровня 2021-го, а от 2022-го.

Единственное, за счет чего Украина сейчас еще существует – западное финансирование. Но и страны-союзники, и МВФ, финансируя Незалежную, лишь увеличивают ее задолженность. Госдолг Украины, как рассчитал МВФ, вырастет за 10 лет с нынешних 112 млрд. долларов до 215 млрд. И это тоже сильно приукрашенные расчеты, поскольку уже этот год Украина имеет все шансы закончить с долгом в 180-200 миллиардов "зеленых". Собственно говоря, сам МВФ и опроверг же свои расчеты, потому что посчитал, что в ближайшие 10 лет Киев будет залезать в долги примерно на 35 млрд. долларов ежегодно.

Конфедерация работодателей Украины сообщила, что за время боевых действий, трудовой потенциал страны упал ниже, чем у капитулировавшей в 1945 году Германии. До начала СВО Украина имела 17,4 человек трудоспособного населения. Примерно 1 миллион украинцев забрала мобилизация, а 4,5 миллиона выехали с Украины. 5,5 миллиона человек из 17,4 млн – это треть, дамы и господа. Треть трудоспособного населения исчезла с Украины. С такими качественными и количественными демографическими показателями у страны остается только один путь – на кладбище.

Кстати, эти тенденции отмечались на Украине и до начала российской Специальной военной операции. Она лишь подстегнула их, как катализатор, и украинская телега понеслась вскачь, вытряхивая своих пассажиров на всех ухабах.

Плакать надо от такой картины, которая стала итогом руководства страной Зеленским. А они смеются каждому убитому русскому, радуются, мечтают о репарациях. Как недоразвитые детишки в заведении для умственно отсталых, которые заходятся в беспричинном смехе на каждый показанный им мизинчик. И главный у них – такой же странный, который так и не понял, что убил свою страну, а ездит по заграницам, фотографируется и услужливо гыгыкает. Начали с "Призрака Киева", а закончат призраком Украины. Заслужили. Добились.

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