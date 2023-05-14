Родители вундеркинда Алисы Тепляковой продолжают странный суд с МГУ: Затягивают свое же дело, принимают в штыки свидетелей

Родители пытаются всех убедить, что Алиса – гений и легко закончила бы МГУ, если бы вуз не чинил препятствия Фото: Личный архив героя публикации

Дело, напомним, рассматривает Зюзинский районный суд Москвы. Процесс открытый, и интерес к нему большой. Ведь до сих пор толком неясно, почему 9-летний вундеркинд Алиса Теплякова сумела в 2021-м поступить в МГУ на психфак (пусть и не на бюджет, а на платное – из-за невысоких баллов), а учиться не смогла. Знаем, что на занятия девочка не ходила с середины сентября, на первой же сессии получила двойку по профильному экзамену. Вроде бы очевидно: ребенок попросту не потянул слишком сложную для ее возраста программу. Однако родители пытаются всех убедить, что Алиса – гений и легко закончила бы МГУ всего за два года, если бы вуз ей помогал, а не чинил препятствия. Долго Тепляковы воевали с психфаком, публикуя обличительные посты в семейном блоге. А 21 декабря 2022 года подали иск.

Состоялось два заседания – 18 апреля и 4 мая, а рассмотрение самого иска все никак не начинается. Одно слушание отложили из-за мамы Алисы Наталии – той понадобилось ознакомиться с материалами дела. Второе – из-за папы, который потребовал того же. Следующее заседание назначено на 15 мая. Неужели опять отложат? Правовые тонкости мы попросили растолковать Антона Папкова - юриста и автора популярного блога в Дзене.

РЕКОРДНАЯ ТЯЖБА

- Для чего, по-вашему, Тепляковы заявляют эти многочисленные ходатайства об ознакомлении с материалами дела? Они же все обстоятельства хорошо знают.

- Затягивание рассмотрения своих судебных дел – это в некоторой степени особый процессуальный стиль Тепляковых. Одно из их самых долгих (на сегодня) судебных противостояний длилось более полутора лет. Это был спор с Департаментом городского имущества г. Москвы, который отказал в принятии Тепляковых на жилищный учет как нуждающихся в жилье в связи с тем, что Евгений проживал в Москве на законных основаниях менее 10 лет (проживал он дольше, но прописка появилась после женитьбы на Наталии: Ред.). Можно было не затевать тяжбу при очевидном отсутствии перспектив удовлетворения иска. Но Наталия Аркадьевна все-таки обратилась в Пресненский суд. Тогда до преодоления Евгением ценза оседлости оставалось каких-то полтора года, а на день ее обращения во Второй кассационный суд общей юрисдикции – меньше месяца. Кассационная жалоба Наталии была рассмотрена и оставлена без удовлетворения, уже когда отпали обстоятельства, препятствующие постановке многодетной семьи на жилищный учет.

ОТВОД СУДЬИ ВОЗМОЖЕН?

- Да, Тепляковы любят рекорды. Поясните, пожалуйста, еще такой момент. Евгений настойчиво требует еще и отвода судьи: мол, та демонстрирует неравное отношение к сторонам, постоянно его перебивает, не удовлетворяет ходатайства. Заслуживают ли внимания такие доводы?

- Исходя из сложившейся практики, заявления Евгения Валерьевича об отводе не подлежат удовлетворению, поскольку приводимые в них доводы сводятся всего лишь к несогласию с отдельными действиями суда, что не является основанием для отвода. Обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в беспристрастности судьи, подлежат доказыванию. А это для Евгения не самое любимое занятие. При отказе в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления тем же лицом и по тем же основаниям не допускается. Последняя попытка заявить отвод осталась у Наталии Аркадьевны, которая этим правом еще не воспользовалась.

- Тепляковы еще и частные жалобы подают – а это что дает?

- Судья вернула без рассмотрения частную жалобу на определение об отказе в отводе. Это абсолютно законно: данное определение не подлежит обжалованию. Затягивание разбирательства дела путем подачи частных жалоб – тоже своего рода фирменный процессуальный прием Тепляковых. Помнится, как Наталия Аркадьевна не давала Пресненскому суду рассмотреть свое дело по иску к столичному департаменту имущества о постановке на жилищный учет. Многодетная мама подавала частные жалобы на судебные определения, не подлежащие обжалованию, а когда новыми определениями Пресненский суд возвращал эти частные жалобы, на эти определения Наталия опять подавала частные жалобы. А поскольку определения о возвращении частных жалоб подлежат обжалованию, они вместе с делом направлялись на рассмотрение в Московский городской суд. Всего в том деле было подано семь частных жалоб в Мосгорсуд и одна – во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Обычно к таким способам прибегают, например, должники, чтобы затянуть рассмотрение дела о своем банкротстве и успеть вывести активы. Зачем так делают истцы Тепляковы, у которых есть достаточно времени для сбора доказательств и которые, должно быть, заинтересованы в скорейшем разрешении своего дела, мне не понятно.

ВАЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

- Евгений воспринял в штыки ходатайство юристов МГУ о вызове и допросе в качестве свидетеля тьютора Алисы. По словам папы, они с Наталией не давали согласия на назначение тьютора 9-летней дочери. Это веский аргумент?

- Как мне кажется, ходатайство о вызове в качестве свидетеля тьютора Алисы имеет особую актуальность. Кому как не тьютору могут быть известны сведения о посещении Алисой психфака МГУ. Эти сведения имеют важное значение для разрешения дела, ибо дать необходимые знания ребенку, который не посещает занятия, невозможно.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепляковы против МГУ: история противостояния (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепляковы против МГУ: какие тайны семьи 10-летней "студентки" Алисы откроет скандальный суд

Юрист Антон Папков рассказал, какие тайны семьи 10-летней Алисы Тепляковой откроет суд с МГУ (подробнее)