Мамонтенок и Скорпион помирились: Билан заявил, что между ним и Лазаревым нет конфликта после шоу "Маска"

Дима Билан и Сергей Лазарев Фото: социальные сети

Четвертый сезон музыкального проекта НТВ едва не закончился скандалом: на пьедестал взошли сразу два участника шоу. Певец Сергей Лазарев разделил победу с Димой Биланом.

Председатель жюри Филипп Киркоров посчитал, что соперники равноценные.

Такой результат вызвал недовольство как среди фанатов Билана, так и среди поклонников Лазарева. «Судью на мыло!» - судейство было несправедливым,примерно такое ощущение возникло у болельщиков.

Поклонники Билана заподозрили, что Лазарев вышел в костюме Скорпиона только в финале «Маски». До этого за него якобы трудилась некая артистка, мол, подделать настолько точно женскую походку сложно. Но так могут думать только те, кто не знаком с творчеством Сергея Лазарева. Он очень хороший драматический артист, выпускник Школы-студии МХАТ. На сцене московского Театра им.Пушкина в спектакле «Одолжите тенора» его персонаж переодевался в девушку, так что другие действующие лица об этом даже не догадывались.

Фото: социальные сети

Лазарев опубликовал видео из закулисья во время подготовки к финалу. И там он поет фальцетом, ходит от бедра. Поклонницы Сергея поддержали: «Единственный и истинный Победитель! Так может только Лазарев! Просто лучший! До той феерии, которую устраивал Скорпион в каждом своем номере, Мамонтенку далеко…». Поклонники Билана считают, что первое место по праву должно было принадлежать только Диме. Его Мамонтенок получился очень трогательным: «Дима поет душой, сердцем, а Сережа — как надо, правильно и холодно, и в этом огромная разница» - прокомментировала одна из зрительниц.

Фото: социальные сети

Точку в этом споре поставил Билан. Под совместной с Лазаревым фотографией в своем микроблоге он написал: «Скорпион и Мамонтенок! Нет конфликта!».

И с ним согласились телезрители: «А чего вообще ссориться, каждый из вас по-своему уникальный, оба достойны победы. Два самых классных артиста». «Дима вы с Сергеем очень разные, но вас объединяет любовь к музыке и верность профессии».

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