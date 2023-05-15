Близкий друг раскрыл правду о жалком положении Андрея Данилко после вакханалии на Евровидении

Хамская выходка певца стала жестом отчаяния Фото: REUTERS

Близкий друг Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал, почему на Евровидении-2023 тот кричал "Russia, goodbye". По словам промоутера Сергея Лаврова, хамская выходка певца стала жестом отчаяния.

Андрей Данилко когда-то был любимцем россиян и собирал в России стадионы в образе разбитной Верки Сердючки. Однако последние годы музыкант с завидной регулярностью делает антироссийские заявления, истерит в адрес России, используя матерную лексику. Причем хамские высказывания звезда эстрады делает исключительно на русском языке.

Вот и на Евровидении-2023 он устроил провокацию - исполнил песню "Russia, goodbye" в Ливерпуле. С этой же композицией Данилко штурмовал Евровидение в 2007 году. Только тогда он уверял, что его песня называется "Lasha Tumbai". Артист оправдывался как только мог, боясь потерять российского зрителя.

Но сейчас решился на подлость. Поступок певца возмутил россиян.

Негодует и близкий друг музыканта, промоутер Сергей Лавров, устроивший ему первые гастроли по России. "Андрей сейчас находится в жалком положении. Он прекрасно понимает, что дорога в Россию ему закрыта навсегда. Тех денег, которые он здесь зарабатывал, нет и больше не будет", - цитирует его сайт mk.ru.

По его словам, Данилко пытается хоть как-то закрепиться в Европе. "На его редкие концерты в европейских городах ходят в основном украинцы. Европейцы его просто не знают. Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка. Данилко спел «Russia, goodbye», чтобы о нем поговорили, чтобы его обсуждали", - констатировал Лавров. Сергей также отметил, что в Европе певцы уровня Данилко не нужны.

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